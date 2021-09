Le vice-président de T-Mobile appelle Samsung pour ses problèmes d’approvisionnement en smartphones

Alors que certains dirigeants d’entreprise s’en tiennent au discours de l’entreprise et suivent la ligne de l’entreprise, d’autres sont plus susceptibles de laisser leurs vrais sentiments s’envoler. À titre d’exemple, un cadre de T-Mobile s’est ouvertement plaint des récents problèmes de chaîne d’approvisionnement de Samsung lors d’une webémission de Bank of America Securities le 14 septembre.

Fierce Wireless a écouté l’événement privé et cite le directeur financier de T-Mobile, Peter Osvaldik, disant que “Samsung a vraiment pris du retard par rapport aux autres OEM”, en particulier Apple. Apparemment, les clients de T-Mobile voulaient acheter plus de téléphones Samsung cette année mais ne pouvaient pas les trouver.

Selon Osvaldik, “une grande partie de notre clientèle est également d’importants amateurs de Samsung”, mais T-Mobile n’a pas été en mesure de répondre à la demande. Il a particulièrement critiqué Samsung pour avoir abandonné la série Galaxy Note, que “beaucoup de nos clients ont tout simplement adoré”. Vraisemblablement, ces clients ne se tournent pas plutôt vers le Galaxy Z Fold 3 Note-esque.

Quant aux unités T-Mobile de la série Galaxy S21, elles seraient “en très faible quantité”. Nous avons entendu il y a des mois que le Galaxy S21 avait été victime de la pénurie mondiale de puces, donc cette affirmation n’est pas trop surprenante.

Ces problèmes d’approvisionnement n’ont pas disparu non plus. Le prochain Galaxy S21 FE pourrait être lancé uniquement aux États-Unis et en Europe en raison de la pénurie actuelle de puces et en quantités limitées. Nous ne pouvons pas imaginer que cela fera le bonheur d’Osvaldik ou de T-Mobile.

Les opérateurs ont une perspective unique sur lequel des meilleurs téléphones Android leurs clients préfèrent. Nous nous demandons si Samsung a reçu des commentaires similaires sur la mort de la série Note et si cela contribuera à un renouveau de la note 2022.

Sinon, la critique publique d’Osvaldik à l’encontre d’une autre entreprise ressemble un peu à la fonte de pierres dans des maisons de verre en ce moment. Nous ne sommes pas loin de la récente violation de données de T-Mobile qui a exposé les données de centaines de millions de clients. Les pénuries d’approvisionnement de Samsung découlent de pénuries mondiales et d’un manque d’approvisionnement de Qualcomm, il est donc difficile de savoir ce qu’Osvaldik souhaite que l’entreprise fasse différemment ici.

