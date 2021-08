in

Le vice-président des marchés des capitaux de Coinbase démissionne en raison d’un désaccord stratégique: rapport

Brett Redfearn, ancien directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui a rejoint l’échange cryptographique Coinbase plus tôt cette année, a démissionné.

Redfearn a quitté la bourse après seulement quatre mois de travail, selon un rapport du Wall Street Journal.

Redfearn démissionne en raison d’un changement de stratégie

Selon le rapport, Redfearn a démissionné de son poste de responsable des marchés des capitaux de Coinbase en raison d’un désaccord stratégique au sein de la bourse cotée en bourse. L’exécutif a été embauché en mars, quelques semaines avant que l’échange ne soit rendu public.

Des sources familières avec la faille affirment que son départ a été causé par l’échange de crypto qui a déplacé ses priorités des titres d’actifs numériques. La bourse donnerait plutôt la priorité à la finance décentralisée (DeFi).

Chez Coinbase, Redfearn était responsable de la stratégie de la bourse pour les marchés des capitaux cryptographiques, y compris les titres d’actifs numériques. Redfearn fait partie d’une mine d’anciens responsables gouvernementaux que l’échange de crypto-monnaies basé aux États-Unis a embauchés avant son offre publique initiale en avril.

Coinbase a également embauché un ancien membre du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Faryar Shirzad, en tant que directeur des politiques de l’entreprise.

Redfearn a passé trois ans en tant que directeur de la division Trading & Markets à la SEC de 2017 à 2020. Il a supervisé les courtiers et les bourses, les agences de compensation et les agents de transfert. Avant de rejoindre la SEC, Redfearn a occupé des postes de direction chez JPMorgan et Bear Stearns.

Fondé en 2012 en tant que portefeuille de crypto-monnaie, Coinbase est devenu le plus grand échange numérique de crypto-monnaies aux États-Unis et l’un des plus importants au monde. Il dispose d’un bras de garde appelé Coinbase garde où il fournit à plusieurs institutions un moyen sécurisé de conserver leurs actifs numériques.

La dernière entreprise à avoir confié à Coinbase Custody ses actifs numériques est l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications en Europe, Deutsche Telekom AG. La société a annoncé qu’elle tirerait parti de Coinbase Custody pour détenir les jetons CELO de la société.

Les États-Unis poursuivent la répression contre les bourses vendant des titres

Le départ de Redfearn de Coinbase intervient alors que la SEC réprime durement la vente de titres. L’échange de crypto Binance a été le plus durement touché par son offre de produits d’actions tokenisées.

Depuis que Binance a introduit son service de jetons d’actions en avril, qui permettait aux clients d’acheter des fractions d’actions dans des sociétés, la société a subi des contrecoups réglementaires.

Binance a proposé des actions tokenisées à des entreprises comme Tesla, Coinbase, MicroStrategy, Microsoft et Apple. Cependant, la bourse a récemment interrompu les services à la suite d’un examen réglementaire.

La SEC a également récemment révélé que la plate-forme de négociation Poloniex avait accepté de payer environ 10,4 millions de dollars de frais. . rapporte que le courtier a accepté de régler les frais d’exploitation en tant qu’échange de crypto-monnaie sans licence.

