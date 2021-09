Le vice-président du Barça, Eduard Romeu, dément le limogeage de Koeman

Ce n’est un secret pour personne à chaque fois que Barcelone est au milieu d’un procès que le manager limogé est la première option. Même si vous êtes assez chanceux en tant que manager du Barça pour obtenir le redoutable “vote de confiance”, un mauvais résultat pourrait conduire les journaux et la base de fans à vous voler.

Cela n’a pas été différent pour Ronald Koeman. Après un résultat attendu contre le Bayern Munich en milieu de semaine, le jeu de blâme a frappé Koeman et les dirigeants du Barca ont été contraints de commenter la situation.

Le vice-président de Barcelone, Eduard Romeu, a commenté les discussions cette semaine et a déclaré aux fans qu’aucun limogeage n’avait été discuté.

“La réponse politique est que cela n’a pas été discuté et la vraie réponse est que ce n’est pas un problème d’argent.”

« Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien.

« Koeman est une bonne personne. Lorsque le président et le conseil décident qu’il reste, l’engagement [to him] et le soutien est total, sachant que nous traversons un moment compliqué dans lequel nous devons reconstruire l’équipe.

Romeu | La source