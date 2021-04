Le vice-président exécutif quittera le club fin 2021 dans un contexte de controverse sur la Super League européenne

Ed Woodward quittera ses fonctions de vice-président exécutif de Manchester United à la fin de 2021.

Le joueur de 49 ans quittera le poste opérationnel de premier plan dans la salle de conférence d’Old Trafford au milieu de la controverse entourant l’échec de la proposition de Super League européenne.

Woodward quittera Man United à la fin de l’année civile

Il y a des suggestions selon lesquelles il n’a pas été consulté sur l’intention de United de devenir membre fondateur de la Super League, qui devait avoir le propriétaire des Red Devils, Joel Glazer, comme vice-président.

Mais talkSPORT comprend qu’il n’y a pas eu de retombées entre Woodward et les propriétaires du club – et que démissionner à la fin de cette année a toujours été son plan.

La Super League, qui proposait que United et 11 autres clubs européens “ de premier plan ” s’affrontent toujours et ne soient jamais relégués, est désormais arrêtée après de nombreuses manifestations parmi les fans de football.

Woodward a divisé l’opinion des fans de Man United tout au long de son règne

Hier encore, United a démissionné de l’Association des clubs européens et Woodward a démissionné de ses fonctions au sein de l’UEFA.

Le président de l’instance dirigeante du football européen, Aleksander Ceferin, a récemment accusé Woodward d’agir comme un “ serpent ” face à la proposition de la Super League.

«Si je commence par Ed Woodward», a déclaré Ceferin dans une attaque cinglante contre le mouvement. «Il m’a appelé jeudi soir dernier pour me dire qu’il était très satisfait et soutenait pleinement les réformes et que la seule chose dont il voulait parler était FFP. [Financial Fair Play], alors que de toute évidence, il avait déjà signé autre chose.

Woodward a été critiqué pour l’intention de United de rejoindre la Super League

L’association de Woodward avec les Red Devils a commencé en 2005 quand il a agi en tant que conseiller pour aider les Glazers à acheter le club.

A l’origine remis les rênes des activités commerciales et médiatiques de United en 2007, Woodward est devenu de plus en plus influent après avoir considérablement augmenté la valeur mondiale du club.

Nommé vice-président exécutif en 2012, il a supervisé de nombreuses signatures de grands noms, mais a suscité des critiques de la part des managers et des fans pour un échec perçu à améliorer l’équipe pendant l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Une cinquantaine de personnes ont organisé une manifestation devant la maison de Woodward en janvier 2020

L’ancien patron des Red Devils, Louis van Gaal, s’est dit préoccupé par les activités commerciales de Woodward qui entravent le club, tandis que Jose Mourinho a publiquement accusé le vice-président exécutif d’avoir opposé son veto à sa liste de transfert lorsqu’il était manager de United en 2018.

En janvier 2020, son domicile du Cheshire a été attaqué par un groupe de partisans mécontents, qui ont scandé qu’il “ allait mourir ”.

Avant que les portes d’Old Trafford ne soient fermées en raison de la pandémie de mars 2020, les chants appelant Woodward et les Glazers à partir étaient courants lors des matchs à domicile de United.

Les Red Devils ont remporté le titre de Premier League lors de la première saison de Woodward en tant que vice-président exécutif, ce qui s’est avéré être la dernière campagne de Sir Alex en charge.

Ils n’ont pas remporté la première place depuis, bien qu’ils aient réussi à soulever la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa au cours des neuf dernières années.