Le vice-président Harris accueille des militantes du droit de vote des femmes noires après des arrestations .

Du «grand mensonge» au grand combat, les leaders des droits civiques tirent la sonnette d’alarme cet été aussi longtemps qu’il le faudra pour que la législation sur le droit de vote se déplace au Sénat américain. La Maison Blanche reste très préoccupée par les droits de vote alors que l’aile ouest devient une porte tournante pour les réunions avec les défenseurs de la lutte.

Vendredi après-midi, Président Joe Biden, Vice président Kamala Harris et les membres du personnel ont écouté ce qui se passait sur le terrain des militantes du droit de vote des femmes noires qui représentaient leurs groupes respectifs en grand nombre à la table de conférence en bois de la salle Roosevelt.

Le président Biden avait participé à la réunion organisée par le vice-président Harris dans la salle Roosevelt et comprenait une liste d’invités de certains des groupes de femmes noires les plus remarquables dans l’arène des droits de vote.

Un membre du personnel a déclaré que le président était heureux que les femmes soient là et que son commandant en second Harris ait pris les devants. Le premier vice-président noir et femme des États-Unis a comparé les leaders des droits civiques à des personnalités historiques comme Fannie Lou Hamer, Ida B. Wells et d’autres.

“Ce sont les versions modernes de ces grandes femmes”, a déclaré le vice-président Harris. “Tous les Américains ont la bénédiction et les avantages de se tenir sur leurs épaules.”

On dit que la Maison Blanche est sérieuse au sujet des droits de vote et essaie de créer une dynamique en poursuivant ses efforts pour attirer l’attention nationale sur les projets de loi de vote controversés adoptés par les républicains dans plus d’une douzaine d’États. La Maison Blanche s’est engagée à utiliser la chaire d’intimidation du bureau ovale pour pousser le Congrès à adopter sa propre législation cruciale pour contourner les lois restrictives des États proposées par les conservateurs.

L’un des participants a décrit le président Biden comme ne voulant apparemment pas partir car il sentait l’énergie dans la pièce.

Représentant Joyce Beatty, le président du Congressional Black Caucus, était un leader sur le front des droits de vote absent de la réunion. Elle n’était pas physiquement présente en raison de son voyage en Californie avec House Speaker Nancy Pelosi pour baptiser un navire de la marine nommé en l’honneur de la regrettée icône des droits civiques Rep. John lewis. Beatty était l’une des 10 femmes noires arrêtées jeudi dans l’immeuble de bureaux du Sénat Hart.

Cora Maîtres Barry était avec la députée Beatty et d’autres lors de la désobéissance civile de jeudi sur la Colline.

Masters Barry, l’ancienne épouse du défunt maire de DC Marion Barry, a reconnu que toutes les options étaient sur la table dans la lutte pour l’accès aux bulletins de vote, y compris l’appel à l’état actuel des droits de vote aux États-Unis comme une question de droits humains.

La vice-présidente Harris a souligné les implications mondiales des attaques sur des élections libres et équitables aux États-Unis. Elle a reconnu la chancelière allemande Angela Merkel s’est entretenu avec elle à la résidence du vice-président cette semaine sur la question du droit de vote.

« Notre droit et notre responsabilité est de lutter pour notre démocratie et de lutter pour nos droits tous les jours de la semaine », a-t-elle déclaré en réponse à la question du Grio. “C’est un combat pour tous, peu importe pour qui ils ont voté aux dernières élections ou pour qui ils votent aux prochaines élections.”

Déjà, le conseiller à la sécurité nationale de l’administration Biden Jake Sullivan a déclaré au Grio lors d’un précédent point de presse à la Maison Blanche, que si la question des droits de vote n’est pas entièrement résolue, elle pourrait devenir un problème de sécurité nationale, car le système électoral des États-Unis est devenu l’étalon-or.

LaTosha Marron de Black Voters Matter répond à l’appel à l’action en disant que “l’espoir se transforme en frustration” et qu’ils “recherchent quelque chose de permanent”.

Tiffani Byron porte son bulletin de vote rempli au scanner du bureau de vote de Lucky Shoals Park le jour du scrutin le mois dernier à Norcross, en Géorgie. (Photo de Jessica McGowan/.)

Un responsable de l’administration dit qu’ils peuvent le sentir.

Cora Masters Barry a été visiblement secoué dans le bâtiment du Sénat Hart jeudi. Elle a été vue en train d’essuyer les larmes de ses yeux juste après que ses collègues manifestants aient été arrêtés par la police du Capitole.

“Je suis en colère parce que j’ai 76 ans et que je me battais pour leur loi de 1965 sur les droits de vote”, a souligné Masters Barry vendredi à la Maison Blanche. « Nous l’avons eu et me voici. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous sommes ici.

Une source de haut rang de la Maison Blanche a déclaré au Grio que l’administration n’avait pas perdu espoir que les projets de loi sur le droit de vote – le For The People Act et le John Lewis Voting Rights Act – puissent être adoptés. Mais d’abord, les responsables de la Maison Blanche espèrent que les législateurs du Congrès commenceront à rédiger HR 4, le projet de loi nommé en l’honneur de Lewis.

