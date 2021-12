Le vice-président Kamala Harris s’en prend à Charlamagne à propos de la question de Joe Manchin

Lire du contenu vidéo

Vice président Kamala Harris ne parle pas de Sen. Joe Manchin étant en charge du gouvernement américain … et elle a applaudi quand Charlamagne Tha Dieu, légitimement, a soulevé la question.

Le Veep a discuté avec Charlamagne vendredi pour son émission Comedy Central, « La vérité honnête de Dieu » … et ce fut une interaction plutôt sympathique. Il a demandé à Harris si elle sentait qu’elle était « crucifiée » pour chaque mouvement parce qu’elle est une femme de couleur – et elle a évité une réponse directe, affirmant qu’elle se concentrait sur son travail, pas sur ses ennemis.

Mais, Charlamagne a touché une corde sensible avec son point de vue sur l’impasse politique actuelle entre Président Biden‘s et le sénateur Manchin sur le projet de loi « Build Back Better ».

Il a dit au vice-président… « Vous êtes vilain pour des choses idiotes comme des bouffées d’air, quand [Manchin is] arrêtant vraiment le progrès. » Elle a fait de la politique intelligente et s’est abstenue d’attaquer Manchin … dont ils ont désespérément besoin du vote, si le projet de loi est adopté sous une forme ou une autre.

Lorsqu’il a poursuivi avec: « Alors, qui est le président: est-ce Joe Manchin ou Joe Biden? » … un assistant de Harris est intervenu pour interrompre l’interview.

Charlamagne a cependant habilement persisté et lui a arraché une réponse assez passionnée – « Allez, Charlamagne … non, non, non, non. C’est Joe Biden. Et, ne commencez pas à parler comme un républicain de demander si ou ce n’est pas lui qui est président. C’est Joe Biden. Et je suis vice-président et je m’appelle Kamala Harris. »

Chute de micro ?

Elle a poursuivi en expliquant avec passion que négocier avec l’autre partie – même si cela inclut Manchin – ne fait qu’une partie du jeu à DC et, à la fin, Charlamagne lui a donné des accessoires, en disant … « Ce Kamala Harris – c’est celui que j’aime. »