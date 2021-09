Le vice-président M Venkaiah Naidu appelle à un service rural obligatoire pour les médecins avant la première promotion

in

Il a déclaré que le ratio médecin-patient était de 1:1 456 par rapport à la norme de l’OMS de 1:1000.

Le vice-président M Venkaiah Naidu a déclaré dimanche que servir dans les zones rurales devrait être rendu obligatoire avant d’accorder la première promotion aux médecins du secteur public.

S’exprimant lors de la 11e cérémonie annuelle de remise des prix de la Journée des professeurs de médecine ici, le vice-président a déclaré que trois à cinq ans de service dans les zones rurales pour les jeunes médecins étaient essentiels tout en soulignant que 60% de la population du pays vit dans les villages, selon un communiqué officiel. .

« Il (servir en zone rurale) doit être rendu obligatoire. Je sais qu’il ne plaira pas à beaucoup. Mais je pense que c’est le besoin », a déclaré Naidu.

Le vice-président a souligné la nécessité d’augmenter le nombre de facultés de médecine tout en faisant référence aux efforts du gouvernement pour combler l’écart dans le ratio médecins-patients dans le pays.

Il a déclaré que le ratio médecin-patient était de 1:1 456 par rapport à la norme de l’OMS de 1:1000.

Exprimant son appréciation pour le projet du gouvernement de créer au moins une faculté de médecine dans chaque district, il a également souligné que le ratio de médecins entre zones urbaines et zones rurales était également fortement biaisé, de plus en plus de professionnels de la santé choisissant de travailler dans les zones urbaines.

Décrivant la profession médicale comme une noble mission, il conseillait aux médecins de ne pas accorder de rémission ni de commettre d’omission, mais de servir la nation avec passion.

Demandant aux médecins de se souvenir de la valeur fondamentale de la compassion pour l’humanité dans toutes leurs actions, il a déclaré « que cela soit votre boussole morale en cas de dilemme et adhérez toujours au plus haut niveau d’éthique. Si vous pouvez servir avec un esprit de dévouement désintéressé, vous obtenez un bonheur illimité et réel. »

Appelant à la création d’infrastructures de santé de pointe dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales, le vice-président a déclaré que la pandémie de COVID-19 a accentué le besoin de meilleures infrastructures de santé et a conseillé aux gouvernements des États d’accorder une attention particulière à cet aspect. .

Naidu a en outre souligné que l’éducation médicale et le traitement devraient être abordables et à la portée de l’homme du commun.

Il a déclaré que la priorité absolue devrait être accordée aux secteurs de l’éducation et de la santé avec une plus grande allocation budgétaire.

Se référant au monde technologique en évolution rapide, le vice-président a exhorté les facultés de médecine à s’assurer que ceux qui sortent de leurs portails se tiennent au courant des derniers systèmes de diagnostic et de traitement.

“Cela est devenu d’autant plus impératif à la suite de la pandémie causée par le SRAS-CoV-2, car tout sur le nouveau coronavirus est un nouvel apprentissage pour tous, des scientifiques aux médecins”, a-t-il déclaré.

Naidu a également exprimé sa gratitude à l’Association of National Board Accredited Institutions (ANBAI), une organisation faîtière de nombreux hôpitaux et institutions médicales de premier plan en Inde pour son partenariat avec le gouvernement dans la fourniture d’un enseignement médical post-universitaire, selon le communiqué.

Le vice-président a également rendu hommage à l’ancien président et homme d’État-philosophe, feu Shri Sarvepalli Radhakrishnan à l’occasion de son anniversaire de naissance dimanche. Il a également rendu hommage à tous ses professeurs, qui ont façonné et façonné sa carrière.

Auparavant, il avait remis le Life-Time Achievement Award au célèbre cardiologue et président de la Public Health Foundation of India, le Dr K Srinath Reddy et d’autres, dont le Dr Devi Shetty, a ajouté le communiqué.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.