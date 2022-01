Le vice-président Venkaiah Naidu appelle à protéger les petites îles face à la hausse des températures mondiales

Naidu a déclaré qu’il était injuste que les petites îles, dont le pourcentage des émissions globales est minime, paient le prix de la négligence des grandes nations.

Au milieu des préoccupations liées au réchauffement climatique, le vice-président M Venkaiah Naidu a appelé dimanche à des efforts pour limiter les niveaux de température afin que les petites îles et leur beauté sublime restent intactes et que les insulaires soient épargnés des déplacements.

Exprimant sa préoccupation face aux effets du changement climatique et du réchauffement climatique sur les petites îles, Naidu a déclaré qu’il était injuste que les petites îles dont le pourcentage des émissions globales est minime, paient le prix de la négligence des grandes nations.

« L’élévation du niveau de la mer, les ondes de tempête, les inondations et l’érosion côtière constituent une grande menace pour les habitants de diverses îles à travers le monde », a-t-il déclaré dans un article sur Facebook après avoir conclu sa tournée officielle de deux jours dans les îles Lakshadweep.

Saluant les efforts déployés pour protéger l’environnement tout en promouvant le tourisme dans ces destinations, le vice-président a demandé aux touristes de voyager de manière responsable en gardant à l’esprit le bien-être de la population locale et de la nature.

Attirant l’attention sur la diversité naturelle de l’Inde, Naidu a déclaré : « Nous ne pouvons nier que l’Inde a le meilleur de tout en matière de tourisme. Que ce soit le puissant Himalaya, les merveilles architecturales du Rajasthan, les lacs cristallins de l’Himachal Pradesh, les escapades spirituelles de l’Uttarakhand, les incroyables plages de Goa… » Le vice-président a exhorté tout le monde à voyager largement en Inde pour découvrir les aspects divers et magnifiques. du pays.

« Mais rappelez-vous, lorsque vous voyagez, vous devez prendre soin de voyager sans nuire à aucun aspect de l’environnement », a-t-il noté.

