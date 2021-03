Le vide des «compétences remarquables» de la reine Elizabeth II prétend que la famille royale est «enracinée dans le passé» | Royal | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 94 ans, est la monarque qui règne le plus longtemps dans l’histoire britannique et au cours de son règne de près de 70 ans, elle s’est adaptée à maintes reprises pour que la monarchie survive. Pendant la pandémie de coronavirus, la reine a suivi les engagements et le public en utilisant la technologie des appels vidéo.

Dans leur récente interview avec Oprah, le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont parlé de leur temps en tant que membres de la famille royale et ont donné l’impression d’une famille royale déconnectée des temps modernes.

Un commentateur royal a réfuté cette impression de la monarchie et a affirmé que l’utilisation acharnée de la technologie par la reine montrait le contraire.

Vendredi, le palais de Buckingham a fait le point sur la façon dont la reine utilisait la technologie des appels vidéo pour mener à bien des engagements importants pendant le verrouillage.

Le tweet du compte officiel de la famille royale disait: « DidYouKnow au cours de l’année dernière, la reine a continué à tenir des audiences virtuellement, soit par téléphone ou appel vidéo. »

LIRE LA SUITE: Meghan a utilisé « agir » pour cacher les vrais sentiments lors de la sortie de la famille royale

Le tweet a ajouté: « Cette semaine, la reine a tenu une audience téléphonique avec le nouveau haut-commissaire au Nigéria. »

Au cours de la dernière année, les images de la reine lors d’appels vidéo sont devenues un spectacle normal grâce à son extraordinaire capacité à s’adapter aux nouvelles technologies dans ses 90 ans.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: « Il est ironique que l’interview de Meghan et Harry sur Oprah ait donné l’impression que la famille royale et sa famille restent enracinées dans une époque passée où elle a, en fait, été vraiment remarquable dans se tenir au courant des nouvelles technologies, à la fois ces dernières années et pendant la pandémie. «

M. Fitzwilliams a cité les discours réfléchis de la reine à la nation pendant la pandémie comme preuve qu’elle a toujours le doigt sur le pouls.

La reine a mené une série d’engagements virtuels pendant la pandémie ainsi que certains en personne.

M. Fitzwilliams a déclaré: «Pendant la pandémie, elle est apparue dans de nombreux messages virtuels.

«Sa première audience virtuelle remonte à décembre dernier lorsqu’elle a reçu des ambassadeurs entrants via un lien vidéo.

«Ses apparitions réelles ont inclus la chevalerie du capitaine Sir Tom Moore à Windsor, qui était extrêmement populaire.

«Sa première apparition officielle depuis le début du verrouillage était à une version réduite de Trooping the Color, dont elle semblait ravie.

M. Fitzwilliams a salué la capacité continue de la reine à prononcer des «discours habilement conçus» jusque dans ses 90 ans.

Il a dit: « Le mélange des apparences réelles et virtuelles, qui sont toujours dignes, avec des discours habilement conçus, permet d’oublier facilement qu’elle a presque 95 ans. »

La réponse soigneusement formulée de la reine à l’interview de Meghan et Harry à Oprah était un excellent exemple de ses talents, selon M. Fitzwilliams.

Il a conclu: «Elle est en effet un modèle unique pour les personnes d’âge avancé, jamais plus que lorsqu’elle a publié une courte déclaration de 61 mots après l’extraordinaire interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

«Elle l’a si bien dit quand elle a dit: » Les souvenirs peuvent différer « . »