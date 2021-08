Le Vietnam est en tête de l’adoption de la crypto dans l’enquête de Finder dans 27 pays Crypto new media

in

Les économies émergentes comme le Vietnam, l’Inde et l’Indonésie mènent la charge en ce qui concerne l’adoption de la crypto-monnaie, soulignant les cas d’utilisation importants des actifs numériques liés aux envois de fonds et à l’inclusion financière.

L’enquête de Finder auprès de 42 000 personnes dans 27 pays a révélé que le Vietnam avait le taux d’adoption le plus élevé, avec 41% des personnes interrogées affirmant avoir acheté de la crypto-monnaie. Vingt pour cent des Vietnamiens ont déclaré avoir acheté du Bitcoin (BTC), qui était le plus élevé de tous les pays interrogés.

Bien que la forte surperformance du Vietnam puisse sembler surprenante à première vue, l’enquête de Finder a corroboré d’autres données montrant que le pays d’Asie du Sud-Est dépasse son poids en matière d’adoption de la cryptographie. Comme Cointelegraph l’a signalé en juin, le Vietnam se classait au 13e rang des gains Bitcon réalisés pour 2020 – bien qu’il n’ait que la 53e plus grande économie basée sur le produit intérieur brut.

Concernant la motivation pour l’achat de crypto au Vietnam, le rapport Finder a affirmé :

“Le paiement des envois de fonds a peut-être joué un rôle important dans ces chiffres, la crypto-monnaie étant une option pour les migrants qui souhaitent envoyer de l’argent chez eux et éviter les frais de change.”

Les taux d’adoption étaient également très élevés dans toute l’Asie, 30% des personnes interrogées en Indonésie et en Inde affirmant avoir acheté des cryptos. Ce chiffre était de 29 % en Malaisie et de 28 % aux Philippines.

À l’opposé, les taux d’adoption étaient les plus bas au Royaume-Uni et aux États-Unis, à 8 % et 9 %, respectivement.

Chaque pays représenté par l’enquête comptait entre 1 160 et 2 511 répondants. “En raison de la diversité de l’infrastructure de Google dans chaque territoire, toutes les enquêtes n’étaient pas représentatives à l’échelle nationale”, indique le rapport.

Le rapport a également documenté de fortes tendances d’adoption dans de nombreux pays d’Amérique latine, avec 22% des répondants brésiliens affirmant avoir acheté de la crypto. La classe d’actifs numériques se développe rapidement sur tout le continent en partie en raison de la flambée de l’inflation, des contrôles de capitaux plus stricts et de la détérioration des perspectives budgétaires. La région abrite désormais au moins deux licornes d’échange de crypto, un terme utilisé pour les startups qui ont atteint une valorisation de 1 milliard de dollars ou plus.

