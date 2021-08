Le “vieux” Bitcoin surpasse l’Ethereum amélioré Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin a gagné du terrain au-dessus des niveaux de résistance de 39 000 USD et 40 000 USD. BTC est de retour dans une zone positive et il semble que les taureaux pourraient viser un test de 42 500 USD. Il se négocie actuellement (12:24 UTC) au-dessus de 40 000 USD et les baisses pourraient rester limitées.

BTC est le deuxième crypto-actif le plus performant (+8%) parmi les 10 meilleures pièces aujourd’hui, seulement après UNI (10%). Il a également surperformé l’ETH (+6%) qui a connu une mise à niveau majeure hier.

De même, la plupart des principaux altcoins prennent de l’ampleur. L’ETH pourrait encore accélérer au-dessus de 2 800 USD. Le XRP n’atteint toujours pas 0,750 USD.

Prix ​​du bitcoin

Après une légère correction à la baisse, le prix du bitcoin a entamé une nouvelle augmentation. BTC a franchi la zone de résistance de 40 000 USD pour passer dans une zone haussière. La première résistance clé à la hausse est proche du niveau de 41 500 USD. Une cassure nette au-dessus de 41 500 USD pourrait donner le ton à une augmentation plus importante. Le prochain arrêt haussier pourrait être de 42 500 USD.

À la baisse, le niveau de 40 000 USD est un support décent. Le premier support majeur est proche de 39 500 USD, en dessous duquel le prix pourrait tester la zone de support de 39 000 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a bondi vers 2 850 avant d’entamer une correction à la baisse. L’ETH est stable au-dessus de 2 700 USD et pourrait continuer à augmenter. Une clôture réussie au-dessus de 2 800 USD pourrait donner le ton à une augmentation plus importante. L’objectif principal des taureaux pourrait être de 3 000 USD.

Un support immédiat est proche du niveau de 2 700 USD. Le principal support de rupture se forme maintenant près du niveau de 2 650 USD, en dessous duquel il pourrait y avoir une baisse plus importante.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) augmente régulièrement vers le niveau de 1,40 USD. Une clôture réussie au-dessus de 1,40 USD pourrait déclencher un fort rallye. La prochaine résistance majeure à la hausse pourrait être de 1,50 USD. S’il y a une correction à la baisse, les haussiers pourraient rester actifs près de 1,32 USD et 1,30 USD.

Litecoin (LTC) montre des signes positifs au-dessus du niveau de 140 USD. Le principal obstacle est toujours proche de 150 USD, au-dessus duquel le prix pourrait accélérer à la hausse. Le prochain objectif pourrait être de 165 USD. À la baisse, le niveau de 140 USD est un support décent.

Dogecoin (DOGE) est bloqué dans une fourchette, avec un pivot mineur proche du niveau de 0,200 USD. S’il y a une cassure au-dessus de 0,212 USD, le prix pourrait tester 0,220 USD. Tout gain supplémentaire pourrait ouvrir la porte à une augmentation plus importante.

Le prix du XRP maintient ses gains bien au-dessus des niveaux de support de 0,700 USD et 0,705 USD. S’il y a un mouvement de suivi au-dessus de 0,750 USD, le prix pourrait augmenter vers 0,800 USD. La prochaine résistance majeure à la hausse est proche du niveau de 0,800 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont grimpé de plus de 5%, notamment ICP, FTM, MKR, THETA, UNI, FTT, OKB, SUSHI, KSM, ZIL, XMR, SC, LUNA et FIL. Parmi ceux-ci, ICP a gagné plus de 18% et a dépassé le niveau de 45 USD.

Pour résumer, le prix du bitcoin s’accélère et se négocie au-dessus de 40 000 USD. Il pourrait continuer à grimper vers la résistance de 42 500 USD ou même 43 200 USD.

