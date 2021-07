Le vieux hippie grincheux David Crosby veut que le créateur de Fox News ‘Taken Out’ & ‘Shot’ ⋆ 10z viral

Musicien et passionné de paix et d’amour, David Crosby travaille actuellement au noir en tant que fasciste assoiffé de sang qui pense à tirer sur des gens qui font la promotion de la politique en laquelle il ne croit pas. Oui, bien sûr, le premier membre de Crosby, Stills, Nash and Young incarne ce style de vie hippie, cependant aujourd’hui, il ressemble en quelque sorte moins à John Lennon et plus à Charles Manson.

Dans une récente interview avec The Daily Beast, l’auteur-compositeur qui a infligé “Almost Cut My Hair” au monde a eu des mots brutaux pour le créateur de Fox News, Rupert Murdoch, disant qu’il devrait être “sorti et abattu” à cause de tout les fausses nouvelles étant expulsées de son réseau. Oh, il a également expliqué à quel point Trump est mauvais.

Décidément, un autre has-been avec une opinion négative de la droite ? Ooooooh, Daily Beast., parle de scoop exclusif !

Mais oui, c’est comment pour le journalisme partisan ? Commencez votre entretien avec le musicien moustachu qui parle de sa musique, puis passez directement à Trump. Les lecteurs pouvaient voir que Crosby savait qu’il s’agissait d’un appât politique bon marché, lorsqu’il a répondu au pivot de Trump, avec un simple, épuisé, “Ah, putain.”

Oui, nous vous entendons, Croz. Personne ne veut faire ça.

Mais Daily Beast a quand même réussi à battre ce cheval mort, obtenant une bouchée du vieux folk-rocker. En ce qui concerne son point de vue sur Trump, Crosby a paraphrasé tous les points de discussion de l’heure de MSNBC Maddow, comme une sorte de gangster russe de Trump qui, d’un jour à l’autre, sera cloué par les procureurs de New York Crosby a déclaré: «Ils savent qu’il prend du russe de l’argent de la mafia et de le blanchir dans l’immobilier à New York pendant probablement 30 ans. Ils l’ont vu le faire ; ils savent d’où vient l’argent. Donc, les gens du district sud peuvent le clouer.

Ouais… N’importe quel jour maintenant.

Quoi qu’il en soit, Crosby, qui est un hippie tellement anti-gouvernemental qu’il a remis à neuf la même perspective politique des démocrates au pouvoir et de la plupart des grands experts de la télévision par câble, a qualifié Trump de “bâtard diabolique” qui a “fait énormément de mal”. Oh ouais, choquant. Bien que le musicien ait dit que l’ancien président avait fait une bonne chose en dépit d’être « mauvais », c’est « qu’il a arraché la croûte du racisme dans ce pays pour que les gens doivent le regarder ».

Bien que la vraie ligne de whackadoo soit venue lorsque le Croz a déchiré Fox News. Bien sûr, c’est parce que le réseau câblé fomente de fausses nouvelles et permet à des gens comme Trump. “Je sais qu’il y a beaucoup de gens vraiment stupides dans le monde et que beaucoup d’entre eux sont au pouvoir et que les autres sont nourris de tout un tas de merdes absolument fausses.”

David Crosby a ensuite ajouté: “Rupert Murdoch devrait être sorti et abattu.” Oh wow. Tant pis pour la paix et l’amour. Il a également déclaré: “Les gens sur Fox font beaucoup de mal à la race humaine”. Ouais, Crosby va-t-il rassembler le peloton d’exécution pour les présentateurs du FNC ?