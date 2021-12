Le village de députés nomme Sarpanch aux enchères ; Rs 44 lakh était l’enchère gagnante

Bhatauli Gram Panchayat relève du district de Chanderi qui votera lors de la troisième et dernière phase des élections panchayat le 16 février.

Un homme du Bhatauli gram panchayat du district d’Ashok Nagar dans le Madhya Pradesh a été choisi Sarpanch ou chef de village après avoir fait l’enchère gagnante de Rs 44 lakh lors d’une vente aux enchères menée par le comité du village mardi. Le 14 décembre, les habitants du Bhatauli Gram Panchayat ont tenu une réunion au temple Radha-Krishna où l’appel d’offres pour choisir un nouveau chef de village a été mené. Une offre de Rs 44 lakh par Saurabh Singh Yadav est sortie gagnante, et il a été décidé qu’il aurait une prétention incontestée au poste lorsque les scrutins pour élire un nouveau gram pradhan auront lieu.

Selon les rapports des médias locaux, l’enchère a commencé à Rs 21 lakh – avec quatre demandeurs qui ont tous été invités à déposer Rs 5 000 en garantie – et s’est terminée à Rs 44 lakh comme meilleure enchère. Le non-paiement du montant par le candidat retenu ferait du deuxième enchérisseur le prétendant automatique au poste, précise le règlement.

Bhatauli Gram Panchayat relève du district de Chanderi qui votera lors de la troisième et dernière phase des élections du panchayat le 16 février. Les villageois ont déclaré que l’argent collecté lors de la vente aux enchères serait utilisé pour le développement du village, ainsi que pour la restauration et l’expansion du Temple Radha-Krishna.

Les autorités, cependant, ont refusé de reconnaître le processus adopté par le village et ont déclaré que le chef du village ne peut être nommé qu’à la suite de la procédure électorale stipulée. Cependant, rien ne s’oppose à ce que le soumissionnaire retenu dépose sa candidature avant les élections.

