Le village olympique de Tokyo 2020 ouvre en toute discrétion dix jours avant les Jeux

13/07/2021 à 10h54 CEST

Le village olympique des athlètes de Tokyo 2020 a ouvert ses portes ce mardi en toute discrétion, sans événements ni présence des médias au milieu du rebond des infections à covid-19 dans la ville, lorsqu’il reste dix jours avant l’ouverture de la manifestation.

Les résidents du complexe construit dans le quartier de Harumi, sur l’une des îles artificielles de la baie de Tokyo, a commencé à arriver aujourd’hui à ce que sera leur logement pendant la durée de leur participation aux Jeux, hors de l’attention médiatique et sans que l’organisation veuille fournir des chiffres sur les premiers locataires.

Dans le format “bulle” simplifié de ces Jeux Olympiques, les organisateurs ont choisi d’annuler les cérémonies d’accueil qui caractérisaient l’ouverture du Village lors des précédents rendez-vous, compte tenu de la nécessité de “prendre ces précautions pour éviter la propagation du covid-19” ont-ils précisé. dans un rapport.

Un grand nombre de voitures de police étaient garées à l’extérieur du village des athlètes lorsque les bus sont entrés dans le complexe clôturé, sans aucune visibilité de leur arrivée de l’extérieur.

Les organisateurs ont demandé aux participants des Jeux de limiter au maximum leur séjour dans la villa: entrer cinq jours avant la compétition, en principe, et le quitter deux jours après avoir terminé les tests de leurs disciplines.

Le village olympique, qui abrite des salles à manger, une salle de sport et un centre de contrôle du dopage, disposera également d’une clinique pour gérer les cas potentiels de covid-19, ainsi que d’installations médicales pour faire face à d’autres types de contingences sanitaires.

L’utilisation d’un masque sera en principe obligatoire dans les espaces communs et lorsqu’une distance de sécurité appropriée ne peut être garantie pour tous les athlètes olympiques et paralympiques, qui devraient être environ 15 400 au total, et les autres membres du personnel ayant des contacts fréquents avec eux.

L’ouverture du village olympique intervient au lendemain de l’entrée en vigueur d’un nouvel état d’urgence sanitaire à Tokyo en raison de l’augmentation des infections subies ces dernières semaines et de la propagation de variantes plus dangereuses et contagieuses, ce qui a alerté les experts de la santé. à la campagne.

Cela a également fait que les organisateurs ont choisi d’exclure la présence du public dans pratiquement toutes les compétitions des Jeux, à quelques exceptions près dans des lieux plus éloignés de Tokyo (où la majorité est concentrée) et où l’incidence du covid est moins.