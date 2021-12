Le vin de vigne frais de Nina Dobrev et Julianne Hough entre en bourse

E ! : Votre vin s’adresse aux personnes ayant un mode de vie actif. Dites-m’en plus à ce sujet et en quoi le Fresh Vine Wine est-il unique par rapport aux autres vins du marché.

ND : J’ai deux mots pour répondre à ta question : pas de gueule de bois.

E ! : Oui, c’est quelque chose que tous les buveurs de vin aguerris apprécieraient grandement.

ND : Je veux dire, c’est la façon simple de le dire. Mais honnêtement, nous ne pensons pas que profiter de votre vie doit être un « plaisir coupable ». Nous pensons que vous pouvez avoir un style de vie actif et être un consommateur conscient des choses que vous mettez dans votre corps. Nous voulons nous assurer qu’il est de la plus haute qualité et qu’il est premium. Ça a bon goût et ça fait du bien, mais ça ne vous fait pas vous sentir mal.

ND : Vous voulez être avec vos amis et votre famille, passer un bon moment et profiter de votre vie. Si 2020 et ce qui s’est passé ces dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que nous devons plus que jamais profiter des moments que nous avons avec les gens qui nous entourent et vraiment savourer ces moments.

E ! : Qu’est-ce que ça fait de gérer une entreprise ensemble ? Avez-vous des conseils à donner à quiconque souhaite se lancer en affaires avec un ami ?

JH : Je pense que ça a été incroyable. Beaucoup de gens mettent en garde « ne faites pas d’affaires avec votre famille ou vos amis » et disent « ne rencontrez pas vos héros », mais quand vous rencontrez votre héros, c’est génial et épique. Soyez l’exception. Quand vous avez une meilleure amie comme Nina, avec qui vous avez une excellente communication et quand les choses arrivent et que c’est inconfortable, c’est une opportunité de grandir et d’apprendre les uns des autres. Je recommande absolument de travailler avec vos amis et votre famille, car quelle meilleure façon de grandir dans cette vie qu’avec les gens que vous aimez, vous inspirant à être meilleur chaque jour ?

JH: J’ai une entreprise où je suis un fondateur solo et c’est vraiment difficile parce que je n’ai personne à qui aimer plaisanter qui a l’énergie de faire des allers-retours avec moi et avec Nina, c’est comme si nous avions nous avons ça plaisanteries parce que nous sommes copropriétaires et que nous pouvons nous défier d’une manière vraiment inspirante et partager nos différentes perspectives. C’est l’une des choses les plus gratifiantes à faire en raison du type d’entreprise que nous avons ensemble et qui propose des produits destinés à être partagés.

E ! : C’est aussi une garantie intégrée que vous aurez du temps l’un pour l’autre, ce qui est un excellent avantage pour le travail.

JH : Vous ne voulez pas avoir à planifier vos problèmes d’amitié, mais cela aide certainement lorsque vous êtes tous les deux occupés à travailler sur différentes choses pour être en affaires ensemble parce que vous communiquez beaucoup. Nous arrivons à avoir une situation gagnant-gagnant ici.

ND : C’est formidable d’avoir votre meilleur ami pour entreprendre ce voyage en testant le vin, en parcourant le monde, en faisant la promotion et en faisant la fête. Le vin lui-même est une telle activité sociale. Le faire avec votre meilleur ami signifie que nous avons des blocages intégrés et que cela ne ressemble pas vraiment à du travail.