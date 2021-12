Le vinyle établit un nouveau pic de ventes hebdomadaire pour l’ère moderne

Plus de deux millions de disques vinyles ont été vendus la semaine dernière, ce qui en fait la plus grosse semaine de vente de vinyles depuis au moins 1991, rapporte Billboard via MRC Data. Le total (2,11 millions d’albums vinyles vendus) a dépassé les 1,842 million de disques vinyles vendus au cours de la semaine se terminant le 24 décembre 2020.

Ce fut une grosse année pour les ventes de vinyles, qui ont déjà augmenté de 29,2% en 2020, selon la RIAA. Les fortes ventes de vinyles en 2021 ont été renforcées par les albums de renom d’Adele, Taylor Swift et Billie Eilish. En août, Eilish’s Happier Than Ever a vendu 73 000 exemplaires de vinyle au cours de sa première semaine, la deuxième semaine de ventes de vinyles la plus élevée depuis au moins 1991. Puis, en novembre, Swift’s Red (Taylor’s Version) a vendu 114 000 vinyles au cours de sa première semaine, un nouveau record pour l’ère moderne. Et, plus tard dans le mois, les 30 d’Adele ont déménagé 108 000 unités, ce qui en fait la deuxième meilleure semaine de vente de vinyles pour les débuts.

Adele’s 30 a continué à bien se vendre sur vinyle, devenant l’album vinyle le plus vendu de l’année. 30 a également été l’album vinyle le plus vendu au cours de la semaine record, avec 59 000 exemplaires, selon Billboard.

Pourtant, alors que les grands artistes connaissent du succès avec les ventes de disques vinyles, de nombreux petits artistes ont du mal à faire presser les disques en premier lieu. Pour en savoir plus, consultez « Comment le coronavirus affecte-t-il l’industrie américaine du disque vinyle » et « Pourquoi les artistes et les labels indépendants se détournent-ils du vinyle ? » sur le terrain.

