Le viol et le meurtre de Sakinaka sont choquants, mais Mumbai est la « ville la plus sûre pour les femmes » au monde, selon Shiv Sena

Shiv Sena a déclaré que les récents incidents de crimes contre les femmes dans le Maharashtra étaient une “tache” sur la culture de l’État et que le sentiment de colère parmi les gens était justifié.

Le Shiv Sena a déclaré lundi que si le meurtre brutal d’une femme dans la région de Sakinaka a choqué tout le monde, Mumbai reste la “ville la plus sûre” au monde pour les femmes et il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet dans l’esprit de quiconque.

Le Sena, dans son porte-parole éditorial ‘Saamna’, a déclaré que les récents incidents de crimes contre les femmes dans le Maharashtra étaient une “tache” sur la culture de l’État et que le sentiment de colère parmi les gens était justifié.

Une femme de 34 ans, qui a été violée et brutalisée avec une barre de fer par un homme à l’intérieur d’un tempo stationnaire à Saki Naka, a succombé à ses blessures aux premières heures de samedi. Le crime, qui ressemblait à l’affaire de viol collectif « Nirbhaya » de Delhi en 2012, a eu lieu aux petites heures de vendredi. Le suspect, arrêté quelques heures après l’incident, a ensuite été inculpé de meurtre.

Les remarques de Sena interviennent deux jours après que le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale, interrogé sur l’absence d’unités de patrouille de police dans la région de Saki Naka, a déclaré que la police ne pouvait pas être présente sur tous les lieux du crime.

