Le virage 10 a coûté à Valtteri Bottas “ plus que l’écart par rapport au poteau ”

Valtteri Bottas a déclaré qu’un claquement «ennuyeux» au virage 10 lui avait coûté plus que son déficit de 0,13 seconde au poleman Lewis Hamilton au GP d’Espagne.

La dernière fois à Portimao, Bottas a rappelé à temps qu’il pouvait encore jouer un rôle dans la course au titre 2021 en remportant la pole et le tour le plus rapide de la course.

La P2 était également possible pour Bottas sur le circuit international de l’Algarve, mais un problème de capteur alors qu’il se dirigeait vers Max Verstappen signifiait que P3 était le mieux qu’il pouvait faire.

Heureusement, l’élan s’est poursuivi pour se qualifier pour le GP d’Espagne alors que Bottas et Verstappen de Red Bull semblaient les plus susceptibles de remporter la pole, seulement pour Hamilton à venir par derrière et à sceller la pole numéro 100 de sa carrière.

Mais si Bottas avait réussi le virage 10, il estime que cela aurait été sa Mercedes alignant P1.

«Q3, run one, ennuyeux car au virage 10 j’ai eu un claquement et j’ai perdu un peu plus d’un dixième», a-t-il déclaré à Sky F1.

«C’est évidemment plus que l’écart par rapport à la pole, mais c’est comme ça quand on repousse les limites.

«Certainement le rythme était là, mais je n’en ai pas vraiment profité, mais au moins ce n’était pas un désastre.

Bottas a réussi un deuxième essai à la référence de Hamilton, mais les pilotes de la grille avaient du mal à trouver une amélioration.

«Il semblait un peu moins adhérent, peut-être était-ce un peu plus venteux ou quelque chose comme ça? Je perdais coin par coin et je pouvais sentir et voir qu’il n’y avait aucune chance de s’améliorer dans la deuxième manche », a expliqué Bottas.

Bien sûr, Bottas ne voudra pas trop faire l’éloge de son rival inter-équipes, mais il a félicité Hamilton pour une 100e pole en carrière «bien méritée».

«C’est incroyable, 100 pôles, c’est beaucoup de travail, bien mérité, je suis content pour lui», a-t-il déclaré.

3e des qualifications. Fermer comme prévu! La vitesse était là, mais j’ai eu un claquement dans le virage 10 en Q3 et j’ai probablement perdu le pôle là-bas. Les yeux tournés vers demain – ne pas abandonner! Félicitations à @LewisHamilton pour la 100e pole de carrière @ f1! # VB77 # F1 # SpanishGP @ MercedesAMGF1 @ F1

📷 @ThomasMaheux pic.twitter.com/PAmWwbnHj5 – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 8 mai 2021

Bien sûr, cependant, l’attention de Bottas se tourne maintenant vers la course et cherche un moyen de s’assurer qu’il termine le Grand Prix d’Espagne en tête.

Et à partir de P3, Bottas espère profiter à la fois de Hamilton devant et des éléments.

«Oui, je peux», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait obtenir un sillage derrière Hamilton.

«Et j’espère un gros vent de face dans le virage 1, qui donne plus d’avantage», a poursuivi Bottas.

«La position de piste ici après le départ est toujours aussi cruciale, alors concentrez-vous pleinement sur le départ.»

