Le virtuose de la guitare Michael Angelo Batio rejoint Smashing Pumpkins sur scène au Riot Fest (vidéo)

Virtuose de la guitare Michel-Ange Batio rejoint ÉCRASER DES CITROUILLES sur scène vendredi dernier (17 septembre) à Fête de l’émeute à Chicago pour interpréter la chanson de clôture “États Unis”. Des séquences vidéo filmées par des fans de son apparition peuvent être vues ci-dessous.

Fête de l’émeute marqué ÉCRASER DES CITROUILLES‘ premier concert de l’ère pandémique et leur première représentation complète depuis août 2019.

Michel-Ange Batio est connu pour sa maîtrise technique du manche et ses arpèges extrêmement rapides en picking et en balayage. Il a été félicité pour son sens du spectacle lors des performances, en particulier pour son utilisation de la technique “Over-Under”, et pour sa capacité à jouer d’une guitare double et quadruple, en utilisant les deux mains pour jouer.

Michel-Ange Batio a présenté ses techniques de guitare et ses innovations pour la première fois avec ses premiers programmes d’enseignement, ainsi que dans ses performances en direct, qui sont maintenant considérées comme des “techniques standard” parmi les guitaristes du monde entier. Michael non seulement inventé, mais a été le premier joueur au monde de la double guitare et a également été élu l’un des “100 meilleurs guitaristes du monde de tous les temps” par Monde de la guitare magazine. Il détient également le Youtube record (plus de 22 millions de vues) pour sa vidéo pédagogique “La vitesse tue” qui enseigne les techniques de la guitare shred et comment « maîtriser l’art de jouer à la vitesse de l’éclair ».



