Le virus continue de se propager à un rythme rapide dans 8 États alors que la valeur R augmente

Le taux de positivité dans le pays est toutefois descendu à 1,98 %.

Le virus se propagerait à un rythme plus rapide, comme le mesure la valeur R. Une valeur R supérieure à un indique un rythme plus rapide auquel le virus se propage. Selon le ministère de la Santé, huit États du pays ont signalé une valeur R supérieure à un.

La valeur R est le nombre moyen de nouvelles infections qu’un individu infecté peut propager au cours de la période infectieuse. La valeur R de l’Inde était tombée à 0,6, mais elle augmente à nouveau. VK Paul, membre – santé, Niti Aayog, a déclaré que la valeur R allait dans la mauvaise direction et était une source de préoccupation. La pandémie fait toujours rage et la deuxième vague persiste dans le pays, a averti Paul.

La valeur R a augmenté dans certains États. Dans l’Himachal Pradesh et le Jammu-et-Cachemire, la valeur R est de 1,4, à Lakshadweep, elle est de 1,3. Au Tamil Nadu, au Mizoram et à Puducherry, il est à 1,2, tandis que celui du Kerala est à 1,1. Seuls le Maharashtra et l’Andhra Pradesh affichent une tendance à la baisse à cet égard. Nagaland, Meghalaya, Haryana, Goa, Jharkhand, West Bengal et Delhi étaient stables avec une valeur R à 1.

Selon le ministère de la Santé, le Kerala représente 49,85% des 30 549 nouveaux cas quotidiens dans le pays. Le pays compte 4 04 958 cas actifs. Il y a 44 districts dans le pays qui signalent un taux de positivité des cas supérieur à 10 %. Le district de Malappuram au Kerala avait un taux de positivité de 17,26 %. Le taux de positivité dans le pays est toutefois descendu à 1,98 %.

Le pays a, jusqu’à mardi, administré 47,95 crores de vaccins. Sur ce nombre, 37,26 crores de premières doses et 10,59 crores de deuxièmes doses ont été administrées. Environ 52 % des personnes âgées de 45 à 60 ans ont reçu leur première dose tandis que 19,4 % ont reçu leur deuxième dose. Dans le groupe d’âge de plus de 60 ans, 55,6 % ont reçu leur première dose tandis que 27 % ont reçu leur deuxième dose.

