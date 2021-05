Le virus Covid-19 a-t-il fui du laboratoire chinois? Voici ce que les services secrets britanniques exigent

Le rapport indique qu’il pourrait y avoir des « poches de preuves » qui peuvent amener les services de renseignement à enquêter sur l’épidémie de Covid -19 en laboratoire.

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, la façon dont le virus s’est propagé est restée très controversée. Alors que les Chinois prétendent qu’il est passé d’une chauve-souris à un humain, beaucoup ont spéculé sur l’implication d’un laboratoire biologique en Chine. Maintenant, les agences de renseignement britanniques en sont venues à croire qu’une épidémie peut avoir commencé à partir d’une fuite qui a eu lieu dans un laboratoire biologique en Chine, a déclaré PTI dans un rapport. Afin d’approfondir l’origine de la pandémie mondiale qui a eu lieu il y a plus d’un an, les agences de renseignement britanniques demandent maintenant à l’OMS d’intervenir et d’enquêter plus avant.

Les origines de l’infection au COVID-19 sont restées un sujet largement débattu, et certains ont émis l’hypothèse que l’implication de certains politiciens et scientifiques existe en ce qui concerne la fuite d’un virus mortel d’un laboratoire. Initialement, les services de renseignement occidentaux avaient envisagé une faible chance de fuite en laboratoire où des recherches étaient menées sur les coronavirus dérivés de chauves-souris. Il est à noter que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) est assez proche du marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan en Chine, où le premier cas d’infection virale a été signalé en 2019. À partir de là, le virus s’est propagé à de nombreux pays entraînant une pandémie. . Depuis l’épidémie, plus de 170 millions de cas ont été confirmés dans les pays avec au moins 3,5 millions de personnes succombant à l’infection mortelle.

Le rapport indique qu’il pourrait y avoir des « poches de preuves » qui peuvent amener les services de renseignement à se pencher sur l’épidémie de laboratoire de Covid -19. Selon une source citée dans le rapport, la Chine mentira de toute façon. Certaines indications ont été relevées par les agences qui les ont amenées à croire que les employés chinois essaient de se concentrer sur le dark web où des secrets peuvent être divulgués de manière anonyme et il n’y aura aucune crainte d’être pris.

Pendant ce temps, des sources diplomatiques américaines sont convaincues qu’il existe des inquiétudes concernant l’origine de ce virus, et si cela ne peut pas être déterminé à temps, un autre débordement peut avoir lieu. Par conséquent, le ministre britannique des Vaccins Zahawi a insisté pour que l’OMS enquête sur les origines du coronavirus.

Le rapport citant le député conservateur Tom Tugendhat, président du comité restreint des affaires étrangères, a souligné que Wuhan était resté silencieux et cela est troublant. Afin de garantir que rien de tel ne se reproduise et de voir comment les gens du monde entier peuvent se protéger, une enquête est nécessaire avec les partenaires mondiaux ainsi que l’OMS.

La semaine dernière, le président américain Joe Biden avait demandé aux agences de renseignement américaines de « redoubler » d’efforts en ce qui concerne l’enquête sur Covid-19 et de faire rapport sur les conclusions dans les 90 prochains jours.

Cette décision est intervenue dans un contexte de controverse croissante concernant l’origine du virus du WIV en Chine. Un rapport du renseignement américain a noté qu’en novembre 2019, avant l’épidémie, de nombreux chercheurs du WIV sont tombés malades et ont été emmenés dans des hôpitaux.

Certes, l’ancien président américain Donald Trump avait également soutenu cette théorie. Depuis lors, la Chine a nié tout cela.

