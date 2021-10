Le virus des technocrates | Rapport SGT

par Julie Beal, militante Post :

Les technocrates avaient besoin d’un virus pour la grande réinitialisation et le SARS-CoV-2 était la conception parfaite. Étant juste un peu mortel, ce virus a aidé à établir une pandémie calme et ordonnée pour laquelle ils avaient déjà le « remède » ; la conception du vaccin contre le coronavirus qui a été brevetée en 2017.[i] Le virus des technocrates est un nouveau type d’arme biologique qui fonctionne à plusieurs niveaux, mais le but ultime est un contrôle total via l’ID global.

Virus – Vaccin – Global ID

Dès le début, la Reset Mafia a porté son cœur sur ses manches et a clairement indiqué qu’elle voulait toutes les personnes pour obtenir les jabs et l’identité stupide et fermer le f ** k à propos de la 5G. Ce sont des indices importants sur le monde qu’ils ont l’intention de créer – ils savent que la plupart des gens ont déjà un smartphone, donc tout ce qu’ils ont à faire est de le lier à l’ID et ils pourront introduire les devises numériques de la banque centrale et un Universal Basic Revenu.

L’ID doit être lié à un smartphone car il possède une batterie et des capacités de lecture/écriture. Cela signifie qu’il peut être utilisé pour gérer les crédits numériques qui seront probablement distribués pour bonne conduite, et il permet également de révoquer des privilèges ! Chaque personne deviendra un nœud dans l’Internet des objets, lié et contrôlé par la 5G et la blockchain centralisée.

Fabriquer le virus pour le vaccin

Si vous voulez fabriquer un vaccin contre le coronavirus, vous aurez besoin d’un véritable coronavirus ; et des scientifiques tels que Ralph Baric et Zeng Li Shi ont prouvé qu’il était possible de créer des types spécifiques. Certains des coronavirus les plus célèbres ont été créés à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) à l’aide de recherches sur le gain de fonction, mais cela ne signifie pas qu’ils étaient tous dangereux. En fait, les chercheurs du WIV ont généralement découvert que lorsqu’ils manipulaient génétiquement des coronavirus de chauve-souris afin qu’ils puissent infecter les humains, les virus devenaient souvent MOINS DANGEREUX. L’acquisition d’une fonction entraînait la perte d’une autre, par exemple lorsqu’elles pouvaient bien se développer dans des cultures de cellules humaines, elles causaient moins de dommages à ces cellules. Ils seraient capables d’infecter les humains sans être hautement pathogènes, et c’est ainsi que semble être le SARS-CoV-2. Le travail effectué au WIV a été fortement financé par le NIH et la DARPA, et certains des virus qu’ils ont trouvés/créés ont été utilisés dans des brevets de vaccin contre les coronavirus.

De nombreux experts pensent que le virus du SRAS-CoV-2 aurait pu être d’origine humaine, en particulier la partie pointe, et c’est la partie pointe qui se trouve dans les vaccins ! Plusieurs caractéristiques inhabituelles de la pointe ont éveillé des soupçons, mais ce qui prend vraiment le biscuit, c’est le fait qu’il a réussi à acquérir un site de clivage de furine. Cette conception en fait un match parfait pour le vaccin à protéines de pointe du coronavirus Prefusion 2017 sur lequel le NIH travaillait avec Moderna dans les années précédant 2020. Et bien que les premières séquences du SRAS-CoV-2 aient été soumises par la Chine, c’est le NIH qui a annoté le séquences du génome appelées Wuhan-Hu-1 ou MN908947.3 et c’est la version qui se trouve dans le vax.

D’où viennent les virus

L’origine et l’effet des virus font l’objet d’un débat[ii], principalement parce qu’il est impossible de les étudier dans leur environnement naturel, c’est-à-dire dans le corps. Les virus sont de petites taches de matériel génétique qui sortent de nos cellules, et certaines personnes pensent qu’ils sont en fait un symptôme de maladie plutôt que la cause de celle-ci. Cependant, il s’agit d’un argument qui concerne les maladies naturelles et la façon dont les virus sont apparus en premier lieu.[iii], mais cet argument est presque hors de propos lorsqu’il s’agit de virus créés par l’homme, car nous savons comment ils sont venus à exister.

Quelles que soient les causes des maladies d’origine naturelle, il est tout à fait possible de fabriquer de petites taches appelées virus ; il est également possible que des personnes les transmettent à d’autres, ce qui peut parfois provoquer des maladies. Les virus et autres « trucs cellulaires » ont toujours été cultivés artificiellement, ils sont donc toujours « fabriqués par l’homme ». Les méthodes pour les cultiver ont un peu changé, mais les virus ont TOUJOURS été cultivés dans des cellules quelconques, donc le SRAS-CoV-2 n’est pas nouveau à cet égard. Pendant les deux cents premières années, l’inoculation a été effectuée à l’aide de pus ou de sang de malades et d’animaux ; après cela, des œufs de poule ont été utilisés et, ces dernières années, des virus ont été cultivés dans des cultures cellulaires. Il s’agit d’un groupe de cellules qui sont maintenues en vie en les nourrissant d’un bouillon à base de sérum bovin fœtal (sang de bébés vaches avortées), d’antibiotiques et de certains nutriments. C’est une pratique répandue dans l’industrie de la génétique parce que c’est la meilleure dont ils disposent, mais elle est clairement déficiente en tant que modèle pour le comportement des virus dans le corps humain.

Si vous vouliez éviter de provoquer le chaos et protéger votre propre santé, il serait plus logique de créer l’illusion d’une pandémie en utilisant un virus qui n’est qu’un peu mortel. Pourtant, il n’est pas surprenant que les gens aient commencé à douter de l’existence du SRAS-CoV-2 tout simplement parce qu’il n’y a eu aucune preuve d’une pandémie qui fait rage. Cela a conduit les gens à exiger de voir la preuve d’un virus isolé du SRAS-CoV-2, alors qu’en fait, le terme « isolat » est utilisé par les scientifiques pour désigner un organisme cultivé. Par exemple, le brevet du génome canadien de référence du SRAS-CoV (Tor2) le décrit ainsi :

« Un micro-organisme isolé (tel qu’un virus, une bactérie, un champignon ou un protozoaire) a été substantiellement séparé ou purifié des micro-organismes de différents types, souches ou espèces. Les micro-organismes peuvent être isolés par diverses techniques, y compris la dilution en série et la culture.

Il ne sert donc à rien de demander un isolat de SARS-CoV-2 pour prouver son existence car il semble qu’une telle preuve n’ait jamais été fournie ! Pour tout virus ! Apparemment, les virus ne peuvent pas être isolés parce qu’il n’y en a pas assez dans les échantillons prélevés sur des personnes, et parce qu’ils meurent s’ils ne sont pas dans des cellules vivantes. Ils peuvent être purifiés[iv] pour éliminer le matériel génétique indésirable (par exemple en utilisant l’ultracentrifugation), mais ils sont généralement simplement ajoutés à une culture cellulaire pour les cloner. D’ailleurs, des millions de génomes du SRAS-CoV-2 ont maintenant été séquencés et comparés, et tous les experts sont très sûrs qu’il s’agit du même virus. Les méthodes qu’ils utilisent pour séquencer le génome d’un virus semblent être à peu près les mêmes que la façon dont d’autres génomes sont identifiés, y compris le génome humain. Le séquençage génétique est définitivement une expédition de pêche et il repose souvent sur des séquences et des algorithmes informatiques préalablement identifiés, mais cela ne signifie pas que tout ce que les experts disent sur les virus est faux. Peut-être, alors, que la ronascam ne dépend que partiellement d’une mauvaise utilisation du test PCR, et peut-être que certaines des personnes testées positives contiennent en fait des virus SARS-CoV-2, mais la plupart d’entre elles sont asymptomatiques tout simplement parce que ce n’est pas le cas. un virus particulièrement dangereux.

En fin de compte, cependant, la seule façon de comprendre les virus recombinants est d’écouter ce que disent les experts ; et en fait, la seule façon de comprendre ce qu’il y a (supposé être) dans les vaccins est d’apprendre des gens qui s’amusent avec les virus dans le laboratoire. Leurs travaux peuvent nous aider à comprendre quel type de construction SARS-CoV-2 est réellement, et pourquoi les experts pensent que c’est vraiment dangereux lorsque les statistiques indiquent un risque faible à nul.

Maladies causées par des virus artificiels

L’une des façons dont les virus cultivés en laboratoire se sont avérés provoquer des maladies est lorsqu’ils ont été utilisés dans des vaccins. Ceci est bien connu pour s’être produit avec la polio et la rougeole ; les vaccins provoquaient parfois une maladie similaire à celle qu’ils étaient censés prévenir. En d’autres termes, certaines personnes sont tombées malades à cause du virus vaccinal plutôt que du virus original de type sauvage, et cela a été établi à l’aide du séquençage génétique. Il est également possible d’injecter aux gens des vaccins contenant des fragments de virus et de les faire tester positifs pour cette maladie même s’ils ne sont pas malades. Ceci est connu sous le nom de « séropositivité induite par le vaccin » ou VISP, et s’est produit avec un certain nombre de vaccins génétiques contre le VIH, et même des vaccins à protéines recombinantes contre l’hépatite. Cela s’est également produit l’année dernière avec un vaccin contre le coronavirus fabriqué par Uniquest en Australie – il contenait de minuscules fragments du code génétique du VIH et les personnes testées positives pour le VIH ont donc été supprimées. Le VISP peut durer des années – toute une vie, même – ce qui suggère que la chose qu’ils ont injectée peut persister pendant des années. Alors qu’en est-il du SARS-CoV-2 ? Pourquoi tant de personnes sont-elles testées positives pour le virus après avoir reçu des injections de « vaccins » ? Les gens en Afrique du Sud (où il y a un problème avec VISP des vaccins contre le VIH) ont été assurés qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter d’obtenir VISP du SARS-CoV-2 vax parce que la plupart des tests recherchent des anticorps contre le gène N, plutôt que séquences du gène de pointe (qui est ce qui est dans le vax).

