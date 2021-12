24/12/2021 à 10:57 CET

Xabi Barrena

Le ‘président’ Pere Aragonès tenu ce vendredi sa ligne critique avec la direction de Pedro Sanchez de la «vague omicron» de la pandémie. Visiblement déçu de l’évolution de la conférence des présidents de région, il a affirmé, dans une interview à Catalunya Ràdio, que « si les critères devaient bien paraître, le gouvernement n’aurait pas pris les restrictions convenues et se seraient bornées à proposer des mesures esthétiques & rdquor ;, en référence claire à la nouvelle obligation de port du masque dans l’espace public.

« Le virus ne demande pas si c’est Noël & rdquor ;, a déclaré Aragonès, qui a souligné que son exécutif suivait de près les directives de comportement de la variante omicron au Royaume-Uni et au Danemark. « Si nous n’avions pas agi, nous aurions pu nous rencontrer en février avec 50 000 infections par jour& rdquor ;.

Concernant la conférence des présidents, Aragonès a révélé qu’il n’y avait eu ni travaux ni débat préalables. Une simple intervention de Pedro Sánchez et 17 équipes chronométrées de 5 minutes pour chacun des chefs de gouvernement régionaux. « Je suis très réticente à aller à ce type de rendez-vous, mais en cas de covid, et la santé étant la chose la plus importante nous devions être là & rdquor ;. Cependant, il a reconnu que son objectif, la garantie qu’en 2022 l’injection de ‘covid funds’ par le Gouvernement se poursuivrait (« qui est celui qui perçoit ?, a-t-il rappelé) n’a pas abouti.

Embrouillez-vous à Reyes

Le sentiment laissé par le « président » est que Sánchez devenait incontrôlable maintenant et était convaincu que, « dans quelques jours & rdquor ;, c’est-à-dire, lorsque les vacances de Noël sont terminées, ils sont si susceptibles d’énerver les citoyens s’ils sont entourés de restrictions, « sera pris [es España] les mesures qui ont été prises en Catalogne. « Je suis conscient qu’adopter ces restrictions maintenant est » putain « car elles brisent tous nos plans », a-t-il assuré.

Il a également prédit que le mois de janvier sera « difficile », mais que, en tout cas, dès aujourd’hui, la décision de rouvrir les écoles le 10 est en vigueur.

Il a démenti toute accusation d’improvisation, rappelant qu' »en septembre et octobre, avec la variante connue, le delta, on s’en sortait très bien » et que c’est l’apparition de la souche sud-africaine, l’omicron, qui a changé le paysage.