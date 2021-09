Le virus Nipah revient au Kerala, un garçon de 12 ans décède à Kozhikode ; l’équipe centrale s’est précipitée pour déclarer

in

Nipah est un virus zoonotique que les humains peuvent contracter à partir d’animaux, y compris les porcs et les chauves-souris. (Crédit photo : PRD, gouvernement du Kerala)

Un garçon de 12 ans atteint du virus Nipah est décédé dimanche à Kozhikode, a déclaré la ministre de la Santé Veena George.

Le garçon avait été admis à l’hôpital le 1er septembre et ses échantillons avaient été envoyés à l’Institut national de virologie de Pune, qui a confirmé la présence du virus mortel, a rapporté PTI.

George a déclaré aux journalistes que le garçon était décédé dimanche à 5 heures du matin. Son état était devenu critique à partir de samedi soir.

Le gouvernement a formé des équipes et a commencé le traçage. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour isoler les principaux contacts du garçon, a déclaré George.

La présence du virus Nipah survient alors que le Kerala lutte pour contenir la propagation de Covid-19, qui a ravagé l’État ces dernières semaines. Le Centre a déjà annoncé qu’une équipe du Centre national de contrôle des maladies atteindrait le Kerala dimanche et fournirait un soutien technique.

Nipah est un virus zoonotique que les humains peuvent contracter à partir d’animaux, y compris les porcs et les chauves-souris. Le virus est très mortel et il n’existe pas encore de traitement ni de vaccin.

George a déclaré que l’infection du garçon avait été confirmée samedi soir.

Les échantillons de plasma, de sérum et de LCR ont été infectés, a déclaré George. Le garçon a été admis avec une forte fièvre, mais son état s’est aggravé samedi. George a ajouté qu’aucun des contacts étroits du garçon ne présentait encore de symptômes.

Le ministre de la Santé du Kerala a également assuré les résidents et déclaré que le ministère de la Santé suivait la situation. Elle a ajouté que le gouvernement avait formé des équipes spéciales et affecté des officiers spéciaux. Les membres de la famille du garçon l’avaient d’abord admis dans un hôpital privé, puis l’avaient transféré à la faculté de médecine, puis à nouveau dans un hôpital privé.

George a dit que tous ses contacts avaient été retrouvés. Le service de santé avait identifié tous ses amis de sa localité, des cousins.

Les districts voisins de Kannur et Malappuram ont également été invités à rester prudents. La dernière fois que le Kerala a signalé un cas de virus, c’était à Kochi en 2019.

