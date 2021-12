Le virus retarde la réunion du traité nucléaire de l’ONU, peut-être jusqu’en août

Après près de deux ans de retard pandémique, des délégations du monde entier devaient converger mardi vers le siège de l’ONU pour faire le point sur le Traité de non-prolifération de 1970, un pilier du contrôle des armes nucléaires.

Une vague de coronavirus a bouleversé les plans de tenir une grande conférence sur le traité nucléaire aux Nations Unies, les participants ayant convenu jeudi de reporter la réunion quelques jours seulement avant son début prévu. Après près de deux ans de retard pandémique, des délégations du monde entier devaient converger mardi vers le siège de l’ONU pour faire le point sur le Traité de non-prolifération de 1970, un pilier du contrôle des armes nucléaires.

Mais les organisateurs prévoient maintenant une date de début pour le 1er août pour la conférence déjà longtemps retardée, selon un e-mail jeudi du bureau du désarmement de l’ONU aux entités impliquées. Une enquête a été adressée jeudi soir au président de la conférence, Gustavo Zlauvinen.

Le traité est l’accord de contrôle des armes nucléaires le plus largement ratifié au monde, avec 191 pays participants. Les nations sans armes atomiques se sont engagées à ne pas en acquérir et à permettre la vérification que les programmes d’énergie nucléaire ne se transformaient pas en armes. Les pays qui possédaient des armes nucléaires au moment de la signature du traité – les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine – ont accepté de progresser vers leur élimination.

Des conférences d’examen sont prévues tous les cinq ans pour évaluer la mise en œuvre et essayer de dégager de nouveaux engagements, bien que les participants aient parfois été incapables de se mettre d’accord sur une déclaration ou un plan final. Cela s’est produit lors de la dernière réunion, en 2015. Le prochain rassemblement était initialement prévu pour le printemps 2020 mais a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Alors que les cas de coronavirus augmentent à nouveau dans la ville hôte de l’ONU à New York et qu’un nombre croissant de membres du personnel sont malades ou mis en quarantaine, l’organisme mondial a déclaré lundi à Zlauvinen qu’il ne pouvait pas accueillir un grand rassemblement maintenant. L’organisation a suggéré de déplacer la conférence en ligne ou de la retarder.

Après des discussions avec les participants, Zlauvinen a déclaré mercredi qu’il y avait peu d’appétit pour procéder à la date de début de la semaine prochaine. « C’est une décision regrettable, mais les circonstances actuelles ne nous laissent pas d’autre choix », a écrit Zlauvinen, diplomate argentin et ancien international Fonctionnaire de l’Agence de l’énergie atomique. Il y a eu d’autres consultations jeudi sur le calendrier et le format de la réunion.

Outre les gouvernements, les groupes de contrôle des armements attendent également avec impatience la conférence à un moment où les problèmes vont de l’accord nucléaire iranien effiloché aux travaux des puissances nucléaires établies pour moderniser leurs arsenaux. « Le nouveau report de la Conférence d’examen du TNP est très regrettable. et ne doit pas être utilisé comme une excuse pour ne pas poursuivre les actions nécessaires pour freiner l’accélération de la course mondiale aux armements nucléaires », a déclaré Daryl Kimball, directeur exécutif de l’Arms Control Association, basée à Washington.

