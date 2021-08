Le visage apparemment sans âge de Paul Rudd éblouit Internet dans la photo de Dan Levy

Voici un autre volet de Paul Rudd Est-ce que Benjamin Button — parce que plus il vieillit, plus il paraît jeune… du moins c’est ce que suggère une nouvelle photo virale de lui sur son visage.

L’acteur de comédie vétéran a posé pour un nouveau cliché ce week-end qui a été posté par le propriétaire d’un restaurant indien à Londres appelé Darjeeling Express … Dan Lévy.

Paul y est en train de filmer le nouvel épisode de “Ant-Man” — Dan semble être en ville.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Quoi qu’il en soit, le restaurant (et son propriétaire, Asma Khan) a posté une jolie photo de Paul et Dan rompant le pain dans leur établissement samedi, et même s’ils semblent avoir déjà organisé des relations publiques… ils étaient toujours stupéfaits, écrivant dans leur légende… “Quand Paul Rudd revient dîner au restaurant et cette fois amène la charmante @instadanjlevy avec lui ! ♥️❤️.”

Depuis, la photo a mis Paul et Dan dans la tendance – le premier étant comparé à un ange sans âge … parce qu’il a l’air sérieusement jeune sur cette photo spécifique (Paul’s 52, BTW).

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Ils ont vomi un deuxième coup de Dan tout seul et ont dit qu’ils étaient heureux qu’il ait creusé la larve. Pourtant, c’est la photo en duo d’eux deux à table qui fait pépier les gens.

Comme vous pouvez l’imaginer, les blagues volaient en ligne … avec des gens disant qu’ils avaient plus vieilli pendant la pandémie que Paul au cours des 5 dernières années – et cela pourrait bien être vrai, car il ne semble pas avoir une ride ou une fissure sur son visage… enfin, au moins dans un éclairage comme celui-ci.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Une autre photo que Darjeeling a publiée il y a quelques semaines à peine – de la visite initiale de Paul, apparemment – ​​brosse un tableau quelque peu différent. C’est bien plus éclairé… et, oui, Paul a certainement l’air plus vieux ici. Toujours génial pour son âge et tout – mais c’est presque comme s’il était remonté dans le temps pour la séance photo de ce week-end … on dirait que 2 personnes différentes se sont présentées au cours de 2 semaines.

Nous plaisantons, bien sûr… mais c’est assez étonnant à chaque fois qu’une nouvelle observation de Paul Rudd émerge. Il semble vraiment avoir trouvé la fontaine de jouvence quelque part. Ne change jamais, mec… en supposant que ce soit même possible.