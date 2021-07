Le visage changeant du marketing : comment l’IA invente l’avenir

L’intelligence artificielle change notre façon de faire du marketing, et cela se produit plus rapidement que nous ne le pensons. Des assistants vocaux comme Siri qui aident les utilisateurs à trouver des informations ou à effectuer des tâches, aux publicités personnalisées qui apparaissent lors de la navigation en ligne, ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l’IA peut être intégrée à votre stratégie numérique aujourd’hui. Dans cet article de blog, j’explorerai comment l’IA nous invente l’avenir du marketing.

L’utilisation de l’IA dans le marketing change rapidement la façon dont les entreprises se connectent avec les consommateurs. Une entreprise qui utilise déjà Ai avec succès est Zalando, le détaillant européen de commerce électronique. L’IA serait responsable de près de 80 % de toutes les interactions avec les clients sur la plate-forme Zalando, de la réponse aux questions des clients à la fourniture de recommandations sur les produits qu’ils pourraient aimer ou les articles qu’ils pourraient vouloir lire. L’IA de Zalando aide les clients en suggérant de nouvelles lignes de vêtements qui pourraient plaire davantage à un type particulier de consommateur ; identifier les tendances populaires auprès de leurs clients afin qu’ils puissent republier ces articles plus souvent ; et prédire ce que les acheteurs sont susceptibles d’acheter en fonction des achats passés. L’IA permet non seulement aux consommateurs de trouver plus facilement ce qu’ils recherchent, mais garantit également qu’ils restent au courant des changements de mode !

L’intelligence artificielle peut sembler écrasante et inaccessible aux petites entreprises ou aux startups. Mais il existe maintenant plusieurs solutions d’IA pour s’adapter à presque toutes les tailles d’entreprise. L’IA peut aider les entreprises à créer de nouvelles campagnes marketing, à cibler des clients et à développer leur activité. L’IA est un moyen abordable d’automatiser des processus tels que les chats de service client ou l’augmentation des conversions de ventes sans avoir besoin de plus de personnel !

Les chatbots alimentés par l’IA sont une autre fonctionnalité d’IA populaire que de nombreuses startups utilisent pour permettre aux petites entreprises aux budgets limités de rivaliser plus facilement sur le marché numérique. Les chatbots constituent une alternative rentable à l’embauche d’opérateurs de centres d’appels tout en offrant aux consommateurs toutes les fonctionnalités des agents de prise de parole en direct, notamment la disponibilité, la personnalisation et la cohérence 24h / 24. Les services de chatbot coûtent environ 50,00 $ par mois pour démarrer, ce qui est très abordable et beaucoup moins cher que d’embaucher quelqu’un pour répondre à vos téléphones et SMS en ligne.

L’IA fait également évoluer rapidement le marketing grâce à l’utilisation d’algorithmes de gestion et de ciblage du Big Data. L’IA peut être utilisée pour cibler des publics spécifiques en fonction de l’emplacement géographique de leur ordinateur, du site Web qu’ils ont déjà visité et des types de publicités les plus susceptibles de fonctionner pour eux. L’IA est également capable d’analyser les modèles de comportement afin de prédire les futurs comportements d’achat. Cela signifie que l’IA deviendra une partie intégrante de l’analyse des données marketing, car il a été prouvé à maintes reprises qu’elle était un prédicteur plus précis que le jugement humain en lui-même.

L’apprentissage profond est un terme utilisé pour décrire comment l’intelligence artificielle peut aider à découvrir les modèles et les relations sous-jacents dans les données. L’IA est capable d’exécuter cette fonction beaucoup plus rapidement que les humains seuls, avec la capacité d’analyser d’énormes volumes de texte non structuré à la fois. Cette technologie a été utilisée pour extraire les commentaires des clients sur les plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et Reddit, ainsi que les critiques de produits de détaillants en ligne comme Amazon.

L’intelligence artificielle a révolutionné la façon dont nous interagissons avec la technologie ; alors que l’IA prend progressivement en charge de plus en plus de tâches traditionnellement effectuées par les humains, il est temps que vous envisagiez également d’ajouter des services d’IA à votre répertoire !

Auteur : Bob Hutchins

