Le visage choqué de Dak Prescott devient un mème après l’échec de la tentative de QB

in

Dak Prescott, félicitations d’être devenu le dernier mème du monde de la NFL !

À la fin du premier quart-temps du Monday Night Football, les Cowboys de Dallas frappaient à la porte sur la ligne de but contre les Eagles de Philadelphie. Cherchant à défaire un score de 7-7, Prescott a pris le ballon lui-même sur un quart-arrière qui n’a pas été appelé un touché sur le terrain.

Après examen, il semblait que les angles fournis et montrés à la foule à Dallas renverseraient la décision et donneraient aux Cowboys une avance de 14-7. Au lieu de cela, les officiels ont confirmé l’appel initial et les Eagles ont repris possession du chiffre d’affaires sur les downs.

Voici comment la pièce s’est déroulée en temps réel, à côté d’une prise de vue aérienne du moment où il semblait que Prescott avait cassé l’avion.

Dak est arrêté avant la ligne de but. @Eagles prend le relais sur les bas. 📺: #PHIVsDAL sur ESPN

📱 : https://t.co/sXVKWk2eYl pic.twitter.com/s2mNqexToF – NFL (@NFL) 28 septembre 2021

C’est sûrement un TD pic.twitter.com/UgQAUrxPcL – Tom Downey (@WhatGoingDowney) 28 septembre 2021

Lorsque la pièce se tenait, cependant, Prescott a fait le visage le plus incroyable digne d’un mème que nous ayons vu depuis un certain temps dans le sport.

Ce sneak de Dak Prescott a été examiné et n’a pas été jugé comme un TD. pic.twitter.com/OiEi4ihw8V – SportsCenter (@SportsCenter) 28 septembre 2021

Comme prévu, les fans de sport ont vu le visage choqué de Prescott et ont immédiatement couru pour faire des mèmes de son expression choquée.