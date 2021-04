Le visage de Carlos Vela après avoir été remplacé par erreur

18/04/2021 à 05:47 CEST

Efe

Le ballon a commencé à rouler ce samedi au Banc of California avec le match d’ouverture du Los Angeles Football Club lors de la saison 2021 contre Austin FC, la nouvelle franchise de la Professional Soccer League (MLS) des États-Unis, et dans lequel il a remporté 2 -0, malgré mauvais changement de l’attaquant mexicain Carlos Vela.

Vela a été remplacé après s’être foulé le genou en essayant d’atteindre un ballon. Le Mexicain a été soigné par les gardiens et était prêt à continuer, mais son entraîneur, Bob Bradley, avait déjà décidé le départ de Kwadwo Opoku, et l’international aztèque s’est retrouvé sans comprendre ce qui se passait, alors il est allé voir son entraîneur pour leur demander. pour des explications. Plus tard à la télévision, Bradley a reconnu qu’il avait mal compris les gestes de Vela quand il a demandé de l’aide et a considéré que c’était pour le changer.