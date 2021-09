Le visage de Meghan Markle « s’illumine » quand Harry entre dans la pièce | Royale | Nouvelles

L’actrice Melissa McCarthy a été invitée à l’émission matinale Lorraine mardi pour promouvoir son nouveau film “The Starling”. Suite à sa collaboration avec la duchesse de Sussex sur sa vidéo d’anniversaire « 40 X 40 », elle a partagé quelques souvenirs heureux de la session d’enregistrement Zoom.

Pendant le tournage, elle a remarqué une certaine lueur indéniable de Meghan Markle chaque fois que son mari était à proximité.

“Je pourrais dire [when Harry] est entrée parce que nous parlions, puis elle a dit : « Oh salut ! » et tout son visage s’est illuminé, et je me suis dit : “Le prince Harry vient-il d’entrer dans la pièce ?” », a déclaré l’actrice.

Une interaction que Melissa McCarthy a qualifiée de « si douce et authentique ».

Pour elle, les parents d’Archie et Lili sont “si mignons” ensemble en couple.

Lors de la même apparition sur ITV, l’actrice américaine a également évoqué la demande “bizarre” du prince Harry lors du tournage de la vidéo d’anniversaire.

« Et puis il a baissé la tête dans [to the video call] et c’était du genre : ‘Est-ce bizarre si je jongle ?'”, a-t-elle poursuivi.

« Et j’ai dit : « Oui, c’est sûr », puis j’ai dit : « Et en dehors de la fenêtre ?

“Il a dit:” C’est ce que je pensais, peut-être que je me tiens là sans raison en jonglant “.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry dit que la reine et le prince Philip avaient un «lien incroyable»

Appelant les Sussex “si doux et drôle”, McCarthy a ajouté: “La réunion des Suits m’a vraiment fait rire….

« Ce n’était pas mon idée. J’aimerais pouvoir revendiquer cette partie, mais c’était la sienne.