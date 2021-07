Le visage du parti démocrate – RedState ⋆ 10z viral

Hier soir, Joe Biden a trébuché et a marmonné une autre tentative de théâtre politique. Plusieurs réponses étaient techniquement anglaises mais n’avaient pas plus de sens que le chef suédois des Muppets.

Le président est un vieil homme embrouillé. Quiconque n’est pas dans le coma le sait. Toute personne voyante peut le voir chercher des mots dans les cavernes de son melon.

Saviez-vous que Nancy Pelosi est plus âgée que Biden ? Ouais. Elle le perd aussi. Elle a dit au président des Joint Chiefs qu’elle craignait que Trump ne lance quelque chose. Elle s’est souvent tenue à un pupitre et a dit des choses qui sont de pures absurdités. Charabia.

Avec Chuck Schumer à la tête du Sénat et le président Mumbles prêt à signer tout ce qui est placé devant lui, Pelosi peut, et a, introduit une législation dangereuse comme la loi sur la « Protection du droit d’organisation ». Le droit d’organisation est déjà protégé, mais Pelosi veut détruire le droit de ne pas s’organiser. J’ai toujours trouvé épouvantable lorsque les politiciens qualifient la législation de quelque chose qui a le sens opposé au texte réel. Comme la République démocratique allemande, il y avait l’Allemagne de l’Est communiste. Elle et des voyous syndicaux ont tenté d’introduire le ProAct dans chaque projet de loi envoyé au Sénat cette session. C’est une offre aux voyous syndicaux qui veulent rendre la syndicalisation presque obligatoire et à peu près proscrire les pigistes. Il ruinera les moyens de subsistance de millions d’entrepreneurs indépendants et il en est question aujourd’hui.

Elle veut arracher le contrôle des élections aux États et fédéraliser toutes les élections.

Pelosi a autorisé une commission le 6 janvier qui, selon elle, est de « rechercher les faits ». Le véritable objectif est de créer un document politique à utiliser comme un club contre les républicains. La commission sera entièrement peuplée de démocrates. Oui je sais, Liz Cheney fait partie de la cabale.

Bien sûr, Biden est le directeur général et pourrait oublier quel jour nous sommes, mais Nancy Pelosi est le pouvoir derrière le trône et c’est une personne horrible. Pelosi a un cœur sombre et laid que 30 liftings ne peuvent cacher.

