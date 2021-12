Le visage glorieux de Big Ben DÉVOILÉ juste à temps pour bang pour le Nouvel An ! | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le célèbre cadran de l’horloge a été révélé pour la première fois depuis 2017. Le cadran montre maintenant comment les travaux de conservation et de restauration ont redonné au monument sa palette de couleurs d’origine. Big Ben sonnera 12 fois pour marquer la fin de 2021.

La tour qui abrite Big Ben s’appelle Elizabeth Tower et mesure 96 mètres de haut.

La base de la tour est carrée et mesure 12 mètres de côté.

La Grande Cloche, également connue sous le nom de Big Ben, est en grande partie cachée depuis le début d’une projection de conservation de 79,7 millions de livres sterling il y a quatre ans.

Ian Westworth, un mécanicien d’horloge parlementaire, s’est entretenu avec le Guardian et a déclaré que cela avait été un immense privilège pour l’équipe d’avoir « mis la main sur chaque écrou et boulon » de la célèbre horloge.

Une fois achevée en 1859, son horloge était la plus grande et la plus précise horloge à sonnerie et à sonnerie à quatre faces au monde.

Les cadrans de l’horloge Big Ben mesurent 6,9 mètres de diamètre.

Les quatre nations du Royaume-Uni sont représentées sur le cadran de la tour Elizabeth.

Il y a des boucliers sur le cadran montrant les emblèmes de chaque nation au Royaume-Uni.

Une rose représente l’Angleterre, un chardon pour l’Écosse, un trèfle pour l’Irlande du Nord et le poireau pour le Pays de Galles.

Le 31 mai 2009, des célébrations ont eu lieu pour marquer le 150e anniversaire de la tour.

À l’intérieur de la tour Elizabeth se trouve une salle de prison lambrissée de chêne.

Cette pièce est accessible depuis la Chambre des communes et a été utilisée pour la dernière fois en 1880 lorsque l’athée Charles Bradlaugh a été emprisonné par le sergent d’armes du Parlement après avoir protesté contre le serment religieux d’allégeance à la reine Victoria.