02/01/2022 à 19:12 CET

J’ai répété d’innombrables fois que être au départ du Dakar est déjà une réussiteSurtout pour les participants amateurs et pour ceux qui se battent pour la victoire avec des machines insuffisamment éprouvées. La dureté de l’épreuve remet chacun à sa place et parfois avec une cruauté vertigineuse. En un clic changez la décoration. Vous passez de la gloire à l’échec en un instant et vice-versa, car tant que vous restez dans la course, vous avez toujours une chance de briller. Pour moi, pour cette raison, cela a tellement de mérite de terminer la course, quelle que soit la position.

Le visage le plus ingrat du Dakar ne comprend pas les budgets ou les patronymes illustres, pas même les légendesEt sinon demandez à Stéphane Peterhansel, surnommé ‘Monsieur Dakar’ pour l’avoir remporté 14 fois, 6 à moto et 8 en voiture. La suspension arrière cassée l’a mis KO dans la première étape. Il essaiera de continuer à accumuler de l’expérience, mais ses options ont disparu depuis longtemps.

UNE JOURNÉE DIFFICILE

Pour l’équipe Audi, des débutants avec un prototype électrifié, réalisé en un temps record et dont la première compétition fut le Dakar. Le KO de Peterhansel a été rejoint par les malheurs de Sainz et Ekström. Carlos et Lucas Cruz se sont perdus dans une zone de navigation délicate, laissant plus de deux heures dans le bûcher et toutes les options sur le podium. La course a été très difficile pour eux.

Les erreurs de navigation sont évoquées très froidement, mais je vous assure qu’avec les moyens dont vous disposez, trouver le bon chemin du premier coup est une tâche plus que difficile, notamment en raison de la vitesse à laquelle vous devez prendre des décisions. Carlos et Lucas n’ont pas été les seuls à succomber au premier piège du Dakar, puisque la moitié des favoris moto s’en sont également tirés dès le début. « C’est le Dakar, skipper & rdquor ;.