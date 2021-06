Le visage NE du BJP, son nouveau CM en Assam, chez Express Adda aujourd’hui

Mercredi soir, Sarma sera l’invité de The Indian Express e-Adda. (Photo d’archive : IE)

Nouvellement assermenté en tant que ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma est le leader le plus influent du BJP dans le nord-est et l’homme crédité d’avoir aidé le parti à s’établir dans une région où il n’était pas présent il n’y a pas si longtemps.

Détenant des portefeuilles importants dans le dernier gouvernement de l’État, notamment les finances, la santé et l’éducation, la revendication de Sarma au poste le plus élevé de l’État a été acceptée par le BJP devant le titulaire CM Sarbananda Sonowal, après qu’une grande majorité des députés du BJP se soient rangés de son côté.

Mercredi soir, Sarma sera l’invité de The Indian Express e-Adda. La session sera animée par le directeur exécutif d’Indian Express Group, Anant Goenka et par Vandita Mishra, rédacteur en chef d’opinion nationale, Indian Express.

En tant que ministre de la Santé, Sarma, 52 ans, a géré la première vague de Covid et a annoncé que la lutte contre le coronavirus sera la priorité absolue de son gouvernement. Il a également conservé l’essentiel

Home portfolio avec lui, et a connu un succès précoce lorsque l’ULFA a libéré un employé d’ONGC enlevé peu de temps après que Sarma ait lancé un appel à son chef Parua Baruah. Le CM a également invité la faction Barua de l’ULFA pour des pourparlers de paix.

Avec l’aimable autorisation de son passage précédent, le nom de Sarma est également identifié à certains des plus grands programmes de développement sous le gouvernement BJP.

Connu pour dire ce qu’il pense, le CM a déclaré que le gouvernement du BJP restait ferme sur sa demande que le Registre national des citoyens (NRC) publié et controversé soit revérifié. Le délicat équilibre réussi du BJP entre le NRC et son autre plan litigieux, la Citizenship (Amendment) Act, est également attribué à Sarma.

Après son passage du Congrès au BJP, le parti l’avait nommé président de la NEDA (Alliance démocratique du Nord-Est), dirigée par le BJP, des partis régionaux. En 2019, Sarma a donné raison au BJP en remportant 17 des 24 sièges de Lok Sabha dans le nord-est du parti. Sa main est vue dans le BJP formant des gouvernements dans l’Arunachal Pradesh, le Manipur et le Tripura, et faisant des gouvernements d’alliance au Nagaland et au Meghalaya. Il a également été indirectement impliqué dans les pourparlers de paix en cours du Centre avec les groupes d’insurgés Naga.

Sarma est également l’auteur de quatre livres, le dernier sorti en février. Lui et sa femme Riniki, une entrepreneure médiatique, ont deux enfants.

Express Adda implique des interactions avec des personnes au centre du changement, et a déjà présenté, entre autres, le ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh, l’animateur de CNN Fareed Zakaria, l’acteur Pankaj Tripathi, l’économiste NK Singh, le CMD de Kotak Mahindra Bank Uday Kotak, et l’écrivain et Le stratège de Morgan Stanley, Ruchir Sharma. Pendant la pandémie, l’Adda se tient virtuellement.

