Le visage qui pleure de rire, l’emoji le plus populaire de 2021

12/07/2021 à 17:21 CET

Mireya Roca

Même si cela n’a pas été la meilleure des années, la pandémie ne nous a pas empêché de beaucoup rire grâce aux réseaux sociaux. Une bonne preuve en est que le champion du concours d’émoticônes le plus populaire de 2021 s’est avéré être le visage qui pleure de rire.Selon la liste publiée par eje Consortium Unicode, l’organisation qui réglemente l’utilisation des ’emojis’ dans le monde, cette pléthore d’images, aussi appelées ‘larmes de bonheur’, est celle qui occupe la première place sur le podiumAvec celui le plus utilisé par les utilisateurs, les autres « emojis » qui composent le « top 5 » sont : le cœur rouge, sans doute le plus classique pour être l’emblème de l’amour universel ; pouce levé, une norme pour répondre avec le symbole ok; le visage qui est coupé avec le visage de guingois; et, en dernière position, le visage qui pleure d’une manière douloureusesans aucun doute l’un des plus tristes de la famille des pictogrammes colorés et caricaturaux.

La prochaine émoticône qui se démarque dans ce «classement» annuel est celle connue sous le nom de «mains en prière», dont le nom est en fait «mains ensemble» et que la plupart des utilisateurs utilisent pour transmettre une demande ou un signe de gratitude. Vient ensuite le visage qui envoie un baiser, le visage avec des cœurs autour, celui avec des yeux en forme de cœur et l’emoji qui sourit joyeusement.

Selon cette nouvelle sélection, il n’y a pas eu de changements majeurs entre 2021 et 2019, première année au cours de laquelle Unicode a publié son « top 10 » des emojis les plus utilisés. Les experts soulignent que 92% de la population mondiale dans les réseaux utilise des émoticônes communiquer et même, bien qu’il soit encore tôt, ils prédisent que en 2022 le cœur brûlant battra des records et que Il deviendra probablement le favori, tout comme les plans qui s’ajouteront au casting.Cette curieuse liste ne prouve aucune théorie -Avons-nous été plus ou moins heureux ? Sommes-nous tombés plus amoureux ? La pandémie a-t-elle eu une influence ? – seulement reflète la tendance des réseaux et il y a aussi des moments où la même icône peut signifier plusieurs choses. Comme le dit leur créateur, le designer japonais Shigetaka Kurita, Son utilisation est gratuite : « Je ne pense pas qu’il y ait une utilisation correcte ou incorrecte des & rdquor; emoji.