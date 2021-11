Le Vissel d’Iniesta et Samper, classé pour les Champions

27/11/2021 à 10:46 CET

Vissel Kobe, emmené par les anciens Catalans Andres Iniesta, Sergi samper, Bojan krkic ou Thomas Vermaelen, s’est qualifié mathématiquement pour l’édition des Champions d’Asie de l’AFC de 2022. Il l’a fait tomber encore défait face au deuxième classé, Yokohama Marinos (0-2). Cependant, la défaite de Nagoya Grampus, faute d’une journée pour la conclusion du championnat national, permet à Vissel d’assurer la troisième position et d’être dans la prochaine édition de la meilleure compétition continentale asiatique.

Après s’être qualifiée depuis la troisième place, l’équipe japonaise devra disputer un tour précédent. Cependant, si le premier classé de la JLeague, Kawasaki Frontale, remporte la Coupe de l’Empereur, la quatrième place de la JLeague reviendrait également aux Champions, via le tour précédent, et le troisième se qualifierait directement. Les choses pourraient donc changer encore plus.

Avec la conclusion de cette saison, Vissel Kobe clôt l’une des meilleures campagnes de son histoire après avoir terminé dans le top cinq. De plus, c’est la deuxième fois qu’ils se qualifient pour les Champions de l’AFC après avoir participé à l’édition 2020, lorsqu’ils sont entrés après avoir remporté la Coupe de l’Empereur. De gros chiffres dans la quatrième saison d’un Andrés Iniesta qui dirige l’équipe après avoir réapparu de sa blessure.