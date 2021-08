Le Vitamin Shoppe et WW s’associent pour promouvoir le bien-être – WWD

The Vitamin Shopper et WW, anciennement Weight Watchers, se sont associés pour répondre aux besoins de bien-être des consommateurs.

La directrice générale de Vitamin Shoppe, Sharon Leite, et la PDG de WW, Mindy Grossman, ont rencontré le directeur éditorial de Footwear News et Michael Atmore, directeur de la marque de Fairchild Media Group, au Footwear News and Beauty Inc. Forum de bien-être pour discuter des impacts de COVID-19, leur marque. partenariat, l’avenir de l’industrie du bien-être et l’importance de la communauté.

Lorsque les consommateurs se sont davantage concentrés sur la santé en raison de la pandémie de COVID-19, The Vitamin Shoppe et WW ont tous deux modifié leurs modèles commerciaux afin d’atteindre les gens à la maison, ont déclaré Leite et Grossman. En janvier, les deux ont signé un partenariat destiné à mettre l’accent sur une approche complète de la santé et du bien-être.

Les deux sociétés se sont associées pour offrir aux consommateurs des suppléments co-marqués, ainsi que la possibilité d’acheter des produits WW sélectionnés et des abonnements dans les magasins Vitamin Shoppe. Pour Grossman, le partenariat était parfaitement logique, surtout après que la pandémie a changé la vision des consommateurs sur le bien-être. En s’associant, les deux sont en mesure d’offrir plus de ressources de santé et de bien-être dans leurs studios et magasins. Grossman a noté dès la première réunion, Leite a partagé son même objectif : « démocratiser le bien-être et avoir vraiment un impact durable sur la vie des gens ».

“Quand vous pensez aux partenariats aujourd’hui, ce n’est pas une relation transactionnelle”, a déclaré Leite. « C’est un engagement envers ce que vous voulez tous les deux faire pour votre entreprise, pour vos employés, pour vos consommateurs et aujourd’hui, plus important encore, pour le monde. »

Grâce au partenariat WW et The Vitamin Shoppe, les organisations visent à être une source d’informations de confiance pour les consommateurs à une époque où la désinformation s’est propagée rapidement en ligne, à la fois sur la pandémie de COVID-19 et d’autres aspects de la santé et du bien-être, ont-ils déclaré. Pour The Vitamin Shoppe et WW, la réponse à la pandémie de COVID-19 a été un élément essentiel de leur activité, car les consommateurs recherchaient des ressources pour prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille.

Lorsque la pandémie a commencé, les gens ont rapidement changé leurs habitudes en cherchant à adopter un mode de vie plus sain. Afin de répondre à leurs besoins, WW et The Vitamin Shoppe ont dû ajuster rapidement leurs modèles commerciaux. Lorsque les consommateurs ne pouvaient pas visiter un magasin Vitamin Shoppe ou un studio WW, la communauté est devenue plus importante que jamais.

WW a déplacé 30 000 de ses ateliers hebdomadaires en ligne en seulement six jours. Pour Grossman, apporter ces changements majeurs et s’adapter aux besoins du consommateur en quelques jours était une évidence. “La raison pour laquelle nous avons pu le faire est qu’il y avait un objectif et cet objectif était que nous ne laissions pas nos membres sans communauté et sans ce dont ils avaient besoin à un moment où ils avaient plus que jamais besoin de nous”, a-t-elle déclaré.

Afin de favoriser la communauté, WW et The Vitamin Shoppe ont souligné leur engagement envers la diversité et l’inclusion au cours de la dernière année. Plus particulièrement, les deux marques se sont associées en tant que membres fondateurs de la Healthy Living Coalition, qui s’efforce de fournir un accès à la nourriture et de combler les lacunes nutritionnelles dans les communautés mal desservies. Le HLC, dirigé par des chefs d’entreprise et des organisations à but non lucratif, s’est fixé des objectifs pour sa première année de fournir un contenu éducatif sur la nutrition, ainsi que de fournir une marque et des ressources financières.

“Il s’agit d’un changement durable et continu et d’un engagement de ce que nous devons faire pour vraiment créer un monde beaucoup plus démocratique”, a déclaré Grossman. « Cela concerne nos pratiques d’embauche, la façon dont nous diversifions notre base de membres, l’impact que nous voulons avoir sur les communautés. Il est plus important que jamais en tant que leaders sociétalement de pouvoir avoir cet impact. »

Leite a déclaré que l’engagement de The Vitamin’s Shoppe à créer une approche durable de la santé et du bien-être est toujours au premier plan de l’entreprise. Avec son équipe, Leite prend des décisions en gardant à l’esprit l’impact à long terme sur toutes les communautés, a-t-elle déclaré.

“Pour nous, nous parlons beaucoup de” le bien-être tout au long de la vie commence ici “, et le véritable bien-être tout au long de la vie consiste à s’assurer qu’il est accessible”, a déclaré Leite.

Bien que les studios WW et les magasins The Vitamin Shoppe rouvrent, Grossman a expliqué qu’elle ne pensait pas que les choses reviendraient à ce qu’elles étaient avant la pandémie.

« L’avenir sera cette combinaison de virtuel et de physique. Les gens embrassent cela », a déclaré Grossman. « Si je pense à notre activité d’atelier, nous étions liés par la géographie. Nous ne sommes pas aujourd’hui. Les consommateurs recherchent de la flexibilité et en termes de bien-être, ils recherchent quelque chose qui correspond à leur style de vie, à leurs conditions, a-t-elle poursuivi.

Pour Leite et The Vitamin Shoppe, il s’agit de rencontrer le client là où il se trouve. Pendant la pandémie, ils ont développé un modèle de livraison en quelques semaines qui permet au client de commander et de recevoir son produit en deux heures. Maintenant, il s’agit d’équilibrer les deux : offrir au consommateur une expérience de vente au détail en magasin et une option virtuelle attrayante, tout en maintenant toujours un fort sentiment de communauté.

« Bien que la qualité, l’innovation et l’expertise soient toujours d’une importance exceptionnelle dans tout ce que nous faisons, il n’y a rien de tel que le cœur humain », a déclaré Leite. « Avec tout ce que tout le monde a vécu, sachant que les gens sont authentiques, authentiques et attentionnés, c’est un élément qui, je l’espère, continuera toujours à rester avec nous… C’est absolument un élément important pour vous aider à améliorer votre santé. »

The Vitamin Shoppe et WW continuent de regarder vers l’avenir afin de faire évoluer le paysage du bien-être. Leite pense que l’engagement des consommateurs envers le bien-être ne fera que se poursuivre, car ils comprennent désormais mieux comment leur santé détermine chaque aspect de leur vie. Elle a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’une approche plus complète du bien-être continue d’évoluer, alors que les consommateurs se concentrent sur la nutrition et l’exercice, ainsi que sur la gestion du sommeil et du stress.

Alors que les deux entreprises s’attendent à ce que le plus grand défi soit le niveau d’incertitude persistant, leur capacité à faire preuve de flexibilité et leur engagement envers la communauté sont ce qui les a rapprochés de leur consommateur.