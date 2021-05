Le Vitamin Shoppe se lance dans la franchise – WWD

The Vitamin Shoppe lance des franchises aux États-Unis, cherchant à étendre son empreinte nationale et à capitaliser sur les valeurs immobilières de détail à travers le pays.

Le détaillant spécialisé de vitamines, de minéraux et de suppléments basé à Secaucus, dans le New Jersey, a déclaré que c’était la première fois en 44 ans d’histoire qu’il s’associait avec des propriétaires d’entreprise pour exploiter des magasins franchisés.

“Le moment est particulièrement opportun pour établir des partenariats avec des entrepreneurs très motivés pour élargir notre flotte de magasins”, a déclaré Sharon Leite, PDG de The Vitamin Shoppe, dans un communiqué mercredi. «Cette nouvelle stratégie de croissance est un moyen efficace de développer notre empreinte commerciale dans un marché immobilier favorable, tout en permettant à nos partenaires franchisés de créer des entreprises dynamiques et locales. Avec les événements de l’année écoulée, les consommateurs se sont davantage investis dans leur santé et leur bien-être, comme en témoigne la performance de The Vitamin Shoppe.

Il y a également eu une série de fermetures de magasins en raison du COVID-19, des faillites et d’autres types de restructuration, laissant les centres commerciaux et les propriétaires désireux de trouver de nouveaux locataires au détail et prêts à négocier des conditions de location plus favorables.

Bien que le franchisage puisse être un moyen efficace d’augmenter l’empreinte d’un détaillant, il y a des défis. Les entreprises doivent fournir un soutien, une formation et des conseils appropriés aux franchisés afin que les normes de l’entreprise et l’image de marque soient maintenues.

À l’étranger, The Vitamin Shoppe a conclu trois accords de licence nationaux au Vietnam, au Paraguay et au Guatemala. Les trois titulaires de licence ont chacun les droits exclusifs de posséder et d’exploiter des magasins et de distribuer des produits de The Vitamin Shoppe dans leurs pays respectifs. Il y a deux magasins au Vietnam, huit au Paraguay et 10 au Guatemala. Des licences de pays supplémentaires devraient être annoncées «dans les mois à venir».

Dans un accord de licence de pays, le titulaire de la licence gère tous les aspects de l’activité de vente au détail pour l’ensemble du pays, y compris la stratégie de marchandisage local, les enregistrements légaux pour leur pays, le contenu marketing local (dans leur langue locale), les stratégies de distribution en ligne ou au détail, posséder des partenariats locaux et établir des ambassadeurs locaux de la marque. «Ils gèrent essentiellement toute l’entreprise, avec nos produits, notre image de marque, notre propriété intellectuelle et notre soutien général», a expliqué un porte-parole.

«Nos partenaires franchisés américains auront davantage un modèle clé en main unique, où ils possèdent et exploitent l’immobilier et le magasin, mais The Vitamin Shoppe aide à fournir les produits, la chaîne d’approvisionnement, le marketing, les aspects juridiques, les opérations, le soutien, etc. Ce modèle convient aux opérateurs indépendants et aux entrepreneurs, alors que les partenaires internationaux sont des entreprises plus grandes et bien établies », a déclaré le porte-parole.

Le modèle de franchise de Vitamin Shoppes fournit une commission aux franchisés qui, avec leurs magasins et leurs services aux clients, génèrent des ventes sur le site Web vitaminshoppe.com et l’application VShoppe.

Le passage à la franchise fait suite à d’autres innovations récentes de la société, notamment la rénovation des magasins pour les rendre plus faciles à acheter et à en apprendre davantage sur les produits, la mise à niveau du programme de fidélité et des partenariats avec, entre autres, WW (anciennement Weight Watchers) et Martha Stewart CBD.

Le Vitamin Shoppe a déclaré que le processus de demande de franchise prendrait de six à huit semaines. L’entreprise espère que les premières franchises ouvriront avant la fin de cette année. Les magasins franchisés de la société peuvent ouvrir dans n’importe quel État des États-Unis, à l’exception de Washington et de l’Oregon, où Vitamin Shoppe exploite des magasins sous la bannière Super Supplements.

Le Vitamin Shoppe, qui compte plus de 715 magasins appartenant à la société, est une filiale du groupe public Franchise Inc., dont les activités comprennent Pet Supplies Plus, American Freight, Buddy’s Home Furnishings et Liberty Tax Service. Sur une base combinée, Franchise Group exploite plus de 4 600 emplacements, principalement aux États-Unis et au Canada, qui sont soit gérés par l’entreprise, soit exploités en vertu d’accords de franchisage.