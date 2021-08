Le vivo X70 Pro a complètement fuité : voici sa conception et ses spécifications clés | La technologie

La série vivo X70 est en route et grâce à une fuite, nous pouvons maintenant voir le design du vivo X70 Pro dans toute sa splendeur. De plus, les spécifications clés du terminal ont été répertoriées sur la console Google Play.

Si les rumeurs sont exactes, la série vivo X70 sera présentée en septembre prochain. Cependant, grâce aux fuites, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour le savoir les principales caractéristiques du vivo X70 Pro.

Le célèbre leaker de l’industrie de la téléphonie mobile Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous le nom de @OnLeaks, et le média spécialisé 91mobiles, ont publié des rendus qui dévoiler le design du vivo X70 Pro dans toute sa splendeur.

Comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous avons laissées dans la galerie un peu ci-dessous, le vivo X70 Pro sera équipé d’un écran Full View incurvé avec un trou au centre de la partie supérieure pour loger la caméra frontale, similaire à celui du vivo X60 Pro.

En bas, on retrouve le port USB Type C, le haut-parleur, le microphone et le plateau de la carte SIM, tandis que les commandes de volume et le bouton d’alimentation sont situés sur le côté droit.

Dans le coin supérieur gauche du dos, nous avons le module de caméra. Il est de forme rectangulaire et se compose de quatre caméras avec triple flash LED. Comme on peut le voir dans les rendus, les caméras auront le sceau Zeiss comme dans la génération précédente.

Tel que rapporté par MyFixGuide, l’appareil a été répertorié sur la console Google Play, révélant ses spécifications clés. Le vivo X70 Pro, qui porte le numéro de modèle V2104, monter le processeur Dimensity 1200, basé sur un processus de fabrication en 6 nm et équipé du GPU Mali-G77.

Le processeur sera accompagné de 8 ou 12 Go de RAM, et le système d’exploitation pourrait être Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11.

L’écran aura une résolution de 2 376 x 1 080 px, et selon @OnLeaks ce sera un panneau AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme son prédécesseur. Selon le leaker, les dimensions du smartphone seront de 160,4 x 75,5 x 7,7 mm.

Selon les rumeurs précédentes, la caméra principale aura un capteur de 50 Mpx, mais pour le moment, on ne sait pas quelles seront les caractéristiques des trois caméras restantes.

Comme nous l’avons dit au début, La présentation de la série vivo X70 devrait avoir lieu en septembre, même si pour le moment la marque ne l’a pas confirmé.