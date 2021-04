Le vœu brutal de Jamie Carragher sur le Brexit avant la fureur de la Super League: «Nous nous reléguerons» | UK | Nouvelles

Le spécialiste de Sky Sports Carragher a lancé un appel aux armes émotionnel aux fans de football, aux experts, aux managers et aux joueurs pour aider à mettre un terme aux propositions pour l’ESL controversée. Les équipes anglaises Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City et Liverpool ont annoncé dimanche qu’elles seraient six des 12 membres fondateurs du tournoi de séparation, qui remplacerait leurs engagements européens avec l’UEFA, comme la Ligue des champions. Les plans proposés verraient les 12 membres fondateurs rejoints par trois équipes non nommées et cinq autres clubs invités à participer à une compétition annuelle aux côtés des ligues nationales.

Les 15 clubs fondateurs se verraient garantir une qualification chaque année, accédant à des avantages économiques astronomiques, et les plans ont conduit à d’énormes critiques tout au long du match.

L’un des principaux critiques a été Carragher, qui a insisté sur le fait que l’abandon d’un seul des “Big Six” de la ligue anglaise entraînerait l’effondrement de l’ESL.

S’exprimant après que le duo de Liverpool James Milner et Jurgen Klopp se soit opposé à l’idée, Carragher a déclaré: “Nous avons besoin de la même réponse de tout le monde, nous ne pouvons pas nous permettre de mourir, nous devons intensifier cela. [Milner and Klopp] ont été assez audacieux pour le dire.

“De plus en plus de clubs doivent faire ça. Dès qu’un abandonne, le reste tombera. Je suis tellement plus confiant qu’on peut l’arrêter que j’étais à 14 heures ou 15 heures, à écouter Klopp et à regarder les médias sociaux.

“Si on y va, le reste tombera comme un paquet de cartes, j’ai un ressort dans ma démarche. Une grande partie dépendait de l’interview de Klopp, dès qu’on l’a vue, ça te donne confiance.”

Tout au long de sa carrière, Carragher, connu comme l’un des présentateurs de football les plus francs, a donné beaucoup de ses opinions sur les questions politiques et sociales.

En 2019, l’expert de Sky Sports a soutenu un deuxième référendum sur le Brexit, avertissant que le Royaume-Uni risquait de faire face à une «relégation» après avoir quitté l’UE.

Carragher a déclaré que les sondages avaient montré que “beaucoup de gens avaient changé d’avis” et insisté sur le fait que les jeunes méritaient d’avoir leur mot à dire sur leur avenir lors d’un nouveau vote.

Il a déclaré: “J’ai l’habitude de regarder les choses après l’événement. C’est ce que je fais le jour du match.

«Regardez les tactiques, étudiez les statistiques, analysez les grands moments, puis donnez un avis à la télévision.

“Je pense que c’est ce que nous devrions faire avec le Brexit. Revenez sur ce que nous avons appris depuis 2016 et soyez en mesure de donner un avis sur où nous en sommes actuellement en 2019.

«Avant de nous reléguer potentiellement en tant que pays. Et les sondages montrent que beaucoup de gens ont changé d’avis.

JUST IN: David Cameron a affirmé que les Soviétiques avaient tenté de le recruter pendant l’année sabbatique

“Que le NHS n’obtiendra pas tout l’argent promis.”

Malgré les espoirs de Carragher, la Grande-Bretagne n’a pas organisé de deuxième référendum sur son retrait de l’UE.

Le Premier ministre Boris Johnson a remporté les élections générales de 2019 par un glissement de terrain et a sorti le pays du bloc le 31 janvier 2020.

La Grande-Bretagne et l’UE sont parvenues à un accord commercial post-Brexit en décembre de l’année dernière – après près de neuf mois de négociations tendues.

Annoncé la veille de Noël, M. Johnson l’a décrit comme un accord «géant à la canadienne» et a déclaré: «Toutes nos lignes rouges concernant le retour de la souveraineté ont été atteintes.

«Tout ce qui a été promis au public britannique lors du référendum de 2016 et lors des élections générales de l’année dernière est livré par cet accord.»