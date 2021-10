Le vœu de Biden de protéger Taïwan, annulé par la Maison Blanche, pourrait être le signe d’un débat politique interne selon les experts

La déclaration du président Biden la semaine dernière, reprise plus tard par la Maison Blanche, selon laquelle les États-Unis protégeraient Taïwan en cas d’attaque de Pékin, pourrait être une fenêtre sur un débat politique en cours sur la stratégie de l’administration Biden dans la région, ont déclaré des experts à Fox Nouvelles.

« La Chine, la Russie et le reste du monde savent que nous avons l’armée la plus puissante de l’histoire du monde. Ne vous inquiétez pas de savoir si nous allons le faire – ils vont être plus puissants », a déclaré Biden dans la mairie de CNN. « Ce dont vous devez vous soucier, c’est de savoir s’ils vont ou non s’engager dans des activités qui les mettront dans une position où ils pourraient commettre une grave erreur. »

APRÈS QUE BIDEN A DIT QUE NOUS DÉFENDRONS TAIWAN CONTRE L’ATTAQUE, LA CHINE DIT QU’IL N’Y A « PAS DE PLACE AU COMPROMIS »

Insistant davantage sur la question de savoir si les États-Unis défendraient Taïwan contre une attaque chinoise, Biden a ajouté: « Oui. Oui, nous nous sommes engagés à le faire. »

La remarque a rapidement fait la une des journaux, car la politique américaine pendant des décennies a été celle d’une « ambiguïté stratégique » quant à la façon dont elle réagirait à une telle attaque. Le Taiwan Relations Act de 1979 engage les États-Unis à soutenir Taïwan, notamment en lui fournissant des capacités défensives, mais pas nécessairement à s’engager dans un conflit militaire.

18 octobre 2021: le président Joe Biden remet son masque alors qu’il retourne au bureau ovale. (Photo AP/Susan Walsh)

Pékin, quant à lui, considère Taïwan comme une province séparatiste et prétend qu’elle fait partie de son propre territoire. Les deux pays se sont séparés en 1949 et la Chine a augmenté la pression sur la nation autonome, tout en s’opposant à son implication dans les organisations internationales. Les États-Unis ne reconnaissent pas formellement Taïwan, mais maintiennent une alliance officieuse.

Des appels ont été lancés pour que les États-Unis s’éloignent de l’ambiguïté stratégique et s’orientent plutôt vers une politique de clarté stratégique face à l’agression croissante de Pékin – qui a vu le régime communiste envoyer des dizaines d’avions militaires vers Taiwan.

Après les remarques de Biden, la Maison Blanche a rapidement clarifié le commentaire et a déclaré que le président n’abandonnait pas l’ambiguïté stratégique.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à Fox News après la mairie que Biden « n’annonçait aucun changement dans notre politique et qu’il n’y avait aucun changement dans notre politique ».

« Les relations de défense des États-Unis avec Taïwan sont guidées par la loi sur les relations avec Taïwan », a déclaré le porte-parole. « Nous respecterons notre engagement en vertu de la loi, nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taïwan et nous continuerons de nous opposer à tout changement unilatéral du statu quo. »

BIDEN S’ENGAGE À DÉFENDRE TAIWAN SI LA CHINE ATTAQUE

Bien que cela ait conduit beaucoup à supposer qu’il s’agissait d’une autre gaffe d’un président connu pour eux, les experts ont déclaré à Fox News que cela pourrait également fournir une fenêtre sur les discussions politiques en cours sur la position des États-Unis.

« J’ai été surpris lorsque Biden a fait ces commentaires, je n’ai pas été surpris que la Maison Blanche les ramène et je ne pense pas que la Maison Blanche les ramène signifie que Biden ne pense pas ce qu’il a dit », Isaac Stone Fish, Le PDG de Strategy Risks, une entreprise qui mesure le risque chinois, a déclaré à Fox News.

« C’est vraiment difficile à savoir, ont-ils reculé parce que Biden s’était mal exprimé, l’ont-ils fait parce que c’était le plan depuis le début, et Biden disait peut-être quelque chose qu’ils contreraient pour les rendre moins durs? » il a dit. « Les ont-ils ramenés comme le reflet d’un différend politique au sein de la Maison Blanche alors que certaines parties du département d’État veulent qu’il soit légèrement moins agressif que la façon dont Biden le présente? Il est difficile de savoir ce que cela signifie. »

Heino Klinck, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour l’Asie de l’Est sous l’administration Trump, a déclaré que si l’on prenait Biden au mot « cela aurait signifié un changement de politique significatif de l’ambiguïté stratégique à la clarté stratégique et cela aurait été significatif ».

« Il y a de plus en plus de voix appelant les Etats-Unis à passer d’une politique d’ambiguïté stratégique à une clarté stratégique vis-à-vis de Taiwan », a-t-il déclaré. « J’imagine que dans les cercles politiques, il y a un débat sur la question de savoir s’il serait dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis d’effectuer un tel changement et encore une fois, si cela se produisait, ce serait important. »

La Chine, quant à elle, était généralement piquante dans sa réponse aux déclarations de Biden.

« Personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination, la détermination et la capacité du peuple chinois à sauvegarder la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, selon le Chinese Global Times. « La Chine n’a pas de place pour le compromis. »

Klinck a déclaré qu’il fallait s’y attendre, étant donné qu' »il n’y a pas de problème plus sensible que Taïwan en ce qui concerne Pékin ».

« Dans l’ensemble, la Chine craint que l’évolution potentielle de la politique de défense américaine concernant Taïwan n’enhardisse Taïwan et ne fasse avancer le mouvement indépendantiste », a-t-il déclaré.

« Chaque fois qu’un responsable américain fait un commentaire sur Taïwan en ce qui concerne le renforcement de la relation ou même implique que la relation va être renforcée, la Chine repoussera avec véhémence. »

L’AGRESSION CHINOISE ENVERS TAIWAN TESTE LES NOUS A RESOUDRE LE SILLAGE DU RETRAIT DE L’AFGHANISTAN, SELON DES EXPERTS

Stone Fish a averti qu’il existe également une différence entre la façon dont le commentaire est reçu à Pékin et la façon dont il décrit comment cette information a été reçue alors qu’il cherche à repérer la position américaine.

« Je pense que l’une des choses que Pékin fait avec son agression contre Taïwan est d’essayer de tester les États-Unis sur leurs lignes rouges et ce que Pékin devrait faire pour déclencher une réponse militaire américaine », a-t-il déclaré. « Donc, à certains égards, ce que les États-Unis essaient de faire, c’est de clarifier leur position vis-à-vis de Taïwan et il y a beaucoup d’ambiguïté stratégique dans ces politiques, mais Pékin veut savoir ce qu’ils peuvent faire sans que les États-Unis ne répondent afin que lorsqu’ils se sentent en confiance pour monter une véritable attaque, ils sont beaucoup plus en place qu’ils ne le seraient autrement. »

Signe de cette tension continue, dans une interview à CNN cette semaine, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a reconnu que les troupes américaines étaient à Taïwan à des fins d’entraînement – ​​une décision selon le Global Times chinois « a franchi la ligne rouge ».

Samedi, le ministre chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration sévère avertissant les pays du G20 que les pays « paieraient un prix » pour soutenir Taïwan.

« Récemment, les États-Unis et d’autres pays ont tenté de réaliser des percées sur la question de Taïwan, ce qui est en violation des garanties politiques qu’ils ont données lorsqu’ils ont établi des relations diplomatiques avec [the People’s Republic of] Chine », a déclaré Wang Yi, selon Politico.

« S’ils n’ont pas pu arrêter le principe d’une seule Chine il y a 50 ans, c’est encore plus impossible dans le monde d’aujourd’hui au 21e siècle », a ajouté Wang. « S’ils vont de l’avant malgré tout, ils paieront certainement un prix en conséquence. »

Tyler Olson et Andrew Mark Miller de Fox News ont contribué à ce rapport.