Le vœu pieux de Christine Lagarde ne changera pas le fait que Bitcoin est une monnaie… mais il fera d’elle un mème 😂

Une monnaie est un accord social selon lequel quelque chose peut être échangé contre des biens et des services et a une valeur sur laquelle les deux parties conviennent (indépendamment de ce qu’est ce « quelque chose »).

Même un bon de 5 USD de Walmart est une devise pour Walmart et ses clients. Vous pouvez payer avec, il a de la valeur, Walmart l’accepte et vous donne en échange le bien que vous demandez.

Pas besoin de tiers (désolé Christine, pas vous non plus) pour définir pour le reste des gens ce que peut être une monnaie ou non