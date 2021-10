Le vœu solennel de Kate Middleton à William à propos de sa relation : « S’ennuyez-vous trop, tant pis » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a offert un bracelet à Kate Middleton après une dispute

La duchesse de Cambridge reste l’une des favorites du public, et les observateurs les plus récemment stupéfaits alors qu’elle portait une robe éblouissante à la première de James Bond de Pas le temps de mourir. La femme de 39 ans devrait à nouveau épater la semaine prochaine alors qu’elle rejoint son mari William pour participer à la cérémonie de remise des prix inauguraux du prix Earthshot du duc de Cambridge, qui aura lieu à Londres le 17 octobre. Le palais de Kensington a confirmé que Kate était l’une des présentateurs pour les prix, qui devraient également mettre en vedette les actrices Emma Thompson et Emma Watson, ainsi que le footballeur Mo Salah.

Imaginé par William, cinq lauréats recevront 1 million de livres sterling pour soutenir leurs projets verts, qui, espérons-le, trouveront des solutions au cours de la prochaine décennie pour soutenir les plus grands défis environnementaux du monde.

L’apparence de Kate démontre son soutien continu à William, le couple devenant de plus en plus populaire au cours de la décennie qui a suivi leur mariage en 2011.

Depuis leur mariage, le couple a accueilli dans le monde le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, et sont désormais les troisième et quatrième membres de la famille royale les plus populaires, déclare YouGov.

L’engagement de Kate envers William serait venu dans un « pacte » qu’elle a offert à son futur mari, alors que le couple se préparait à une vie de dévouement public.

Le vœu solennel de Kate Middleton à William à propos de sa relation : « S’ennuyer trop, tant pis » (Image : GETTY)

Kate Middleton rencontre Daniel Craig lors de la première de James Bond (Image: GETTY)

S’exprimant sur le documentaire d’Amazon Prime Chasing the Royals, Andrew Pierce a fait valoir que Kate savait qu’elle devrait être aux côtés de William, et également s’assurer qu’elle était « silencieuse » en ce qui concerne les questions concernant le cabinet.

M. Pierce a fait remarquer en 2010 : « Elle [Kate] a conclu un pacte faustien.

« Elle sera tranquille, elle sera obéissante, elle sera dévouée.

« Elle sera belle. Elle fera ce qu’il faut. Et si elle s’ennuie trop, tant pis.

« Achetez un autre diadème, préparez d’autres gâteaux, organisez une autre fête au Pays de Galles, organisez un banquet, faites un travail caritatif, soyez une dame qui déjeune – mais vous n’allez pas faire basculer le bateau, vous n’allez pas informer le médias.

« Et, contrairement à Diana, vous ne parlerez pas aux médias directement ou indirectement. »

JUST IN: Kate préconise une « alimentation saine » et est « l’une des royales les plus sportives »

La famille royale à la première de James Bond (Image: GETTY)

William est souvent vu en public comme une figure charmante et calme, Kate reproduisant le comportement de son mari.

Pourtant, la correspondante royale Camilla Tominey a noté comment c’était Kate qui gardait William en échec, d’autant plus que le duc de Cambridge avait un avantage fougueux sur lui.

Mme Tominey a estimé que le couple devait gagner la confiance de l’autre et que Kate montrait sa volonté de « ne pas éclipser son mari », tout en le soutenant lorsqu’il devenait frustré.

Elle a confié au documentaire d’Amazon Prime Kate Middleton: Working Class to Windsor: « Je pense qu’il y a une énorme confiance là-bas, pas seulement entre eux, mais leur cercle d’amis – leur soi-disant » cercle de confiance « . Leurs amis les plus proches, qui ne songeraient jamais à divulguer quoi que ce soit à la presse, et les protégeraient vraiment.

Kate Middleton avec le prince William le jour de leur mariage (Image: GETTY)

« Je pense également que l’un des secrets de la réussite de leur mariage est qu’ils semblent beaucoup plus égaux que, par exemple, Charles et Diana.

« Je pense aussi que Kate a fait très attention à ne pas éclipser son mari. Je pense qu’elle est le yin de son yang, en ce sens qu’il – bien qu’il soit un gars pondéré et simple – peut être sujet à un quelques crises de colère, peut-être.

« Et aime creuser les talons et connaît son propre esprit. Je pense qu’il peut parfois se mettre assez en colère, et on a l’impression que Kate est celle qui le tire en arrière, et le retient, et dit: » D’accord, allons juste rester calme.' »

La pression a toujours été sur William pour trouver une épouse, d’autant plus qu’il sera un jour monarque.

L’historien royal Robert Lacey a affirmé l’année dernière que William était « incertain » de sa relation avec Kate, avec qui il sortait depuis environ six ans en 2007.

Le couple s’était rencontré à l’Université de St Andrews et avait rapidement développé une vive amitié, mais M. Lacey a déclaré lors d’un appel téléphonique que cela avait pris fin.

Chronologie des mariages royaux (Image: EXPRESS)

Selon Us Weekly, il a déclaré: « Kate s’est excusée d’une réunion à Jigsaw, le magasin de mode avec lequel elle avait récemment commencé à travailler, pour prendre un appel de William dans une pièce hors de portée des autres acheteurs.

« Elle a fermé la porte pendant plus d’une heure. Quand elle est sortie, elle était célibataire. »

Mais les rapports montrent que moins de trois mois plus tard, le couple a recommencé à se fréquenter et, dans les trois ans, il serait fiancé.

Au cours du documentaire, Katie Nicholl a également détaillé les autres pressions subies par William, car il a été contraint de choisir de passer du temps à Londres avec sa famille ou de rester avec ses nouveaux amis militaires, après avoir rejoint les forces armées.

S’exprimant lors de l’émission de 2011, elle a déclaré: « Je pense que Kate l’a poussé dans un coin. Je pense qu’elle voulait un peu plus d’engagement. William travaillait dur dans l’armée, très occupé – il avait des examens, une formation.

« Il était très impliqué dans ses engagements militaires. Et je pense qu’en même temps, il était devenu de plus en plus difficile pour eux de passer du temps ensemble.

« William passait du lundi au vendredi à la caserne de Bovington, donc son temps était complètement occupé par des engagements militaires, et le week-end, il finissait par rester avec ses amis, ses nouveaux copains de l’armée.

« Il ne voulait pas retourner à Londres tous les week-ends. »