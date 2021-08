Le voisin de Kate et William emprisonné après s’être introduit par effraction dans la maison pour voler un pantalon et un jouet sexuel | Royale | Nouvelles

in

Kate Middleton et William : expert en « coup d’œil » à Anmer Hall

Joseph Melhado, 30 ans, du village d’Anmer, a admis avoir volé ces objets dans une maison de Wiggenhall St Germans, près de King’s Lynn, lors d’une audience en juin. Au cours de cette même audience, il a également admis une deuxième accusation de cambriolage le 5 septembre de l’année dernière.

Au cours de l’audience de juin, l’avocat de Melhado, Nicholas Bleaney, a demandé un rapport présentenciel sur l’affaire, qu’il a qualifiée de “très inhabituelle”, comme l’a rapporté Eastern Daily Press.

Le 2 août, Melhado a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation, à exécuter simultanément.

L’homme a également été condamné à payer une suramende compensatoire de 149 £.

La sentence a été prononcée par le juge Anthony Bate du King’s Lynn Crown Court.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont souvent en résidence à Anmer Hall, leur maison de campagne géorgienne dans le village d’Anmer.

La maison de campagne de Kate et du prince William est à Norfolk (Image: GETTY)

Kate et le prince William ont effectué plusieurs engagements par liaison vidéo pendant le verrouillage (Image: GETTY)

Cette résidence a été construite au XVIIIe siècle, achetée par la reine Victoria et intégrée plus tard au domaine de Sandringham.

Parmi ses locataires les plus récents, il y a eu le duc et la duchesse de Kent et l’ami du prince Charles Hugh van Cutsem.

La reine a offert cette maison en cadeau à Kate et au prince William après leurs noces en 2011.

Le manoir de deux étages a fait l’objet d’une rénovation, d’un coût d’environ 1,5 million de livres sterling, entre 2013 et 2014.

Kate, le prince William et leurs enfants applaudissent pour célébrer les soignants et les travailleurs de première ligne (Image: GETTY)

Pendant les travaux de rénovation, Kate et William ont ajouté une véranda, détourné l’allée principale et repensé l’intérieur.

Anmer Hall a servi de résidence principale aux Cambridges entre 2015 et 2017, lorsque le prince William a travaillé comme pilote d’ambulance aérienne pour l’East Anglian Air Ambulance à proximité.

Aujourd’hui, comme la famille est principalement basée au palais de Kensington à Londres, Anmer Hall leur sert de résidence de campagne et est souvent le lieu des photographies de la famille.

Les Cambridges prennent normalement leur retraite à Anmer Hall pendant les vacances scolaires du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis et certains week-ends.

Kate et le prince William réalisant une interview avec la BBC en avril 2020 (Image: BBC/GETTY)

Kate et le prince William avec George et Charlotte à Carrow Road à Norfolk (Image: GETTY)

Kate, William et leurs enfants ont passé le premier confinement national à Norfolk et une partie du troisième, jusqu’à ce qu’ils doivent retourner à Londres en mars pour permettre à leurs enfants de fréquenter leurs écoles locales.

Les fans royaux ont aperçu la résidence de campagne de la famille royale à quelques reprises ces derniers mois.

En avril 2020, la famille Cambridge a franchi le pas de la porte d’Anmer Hall pour rejoindre le pays dans le cadre de l’initiative Clap for our Carers.

Kate, William et leurs enfants étaient encadrés sur la photo par une vieille porte en bois entourée d’un mur de briques rouges et de deux appliques.

Pour marquer Noël 2020, les Cambridges ont partagé une carte représentant leur famille pendant leur séjour prolongé à Norfolk.

Vêtus de pulls chauds, Kate, William et leurs enfants se sont assis sur du foin entourés de dizaines de tas de bûches dans le jardin de leur maison.

Une plus grande partie de l’extérieur du bâtiment a été repérée par des fans royaux en avril, lorsque Kate et le prince William ont publié une brève vidéo pour marquer leur 10e anniversaire de mariage.

Le couple a été filmé en train de jouer avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis sur une plage voisine.

Les membres de la famille ont également été aperçus en train de s’embrasser et de faire griller des guimauves sur un feu de camp.

La résidence principale de Kate et du prince William est le palais de Kensington à Londres (Image: GETTY)

Parmi les détails de la propriété d’Anmer repérés, il y avait une maison de Wendy, une balançoire en bois et une grande pelouse entourée de plantes.

Les fans royaux qui espéraient avoir un aperçu de la résidence des Cambrdiges à Norfolk ont ​​été déçus, car le duc et la duchesse ont effectué la plupart de leur travail à domicile et un engagement vidéo dans la même pièce.

Leurs antécédents au cours de la plupart des fonctions royales effectuées à distance au plus fort des blocages comprenaient un petit tableau, un mur vert clair et une grande porte blanche.

Cependant, Kate a changé les scènes en mai 2020, lorsqu’elle a lancé son concours de photographie Hold Still.

Pour l’annonce principale, elle se tenait à côté d’une fenêtre partiellement recouverte de rideaux crème festonnés.