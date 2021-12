Le voisin de Kim Kardashian intente une action en justice contre elle

Les problèmes de rénovation de Kim Kardashian continuent. TMZ rapporte que la voisine de Kardashian, Sarah Key, a déposé une injonction contre une fiducie dont elle pense que la star de télé-réalité fait partie et qui veut aménager une allée à travers une partie de sa propriété jusqu’à la maison de Kardashian. Selon les documents judiciaires, le procès est contre Hidden Hills Community Association, qui tente d’aménager une allée spéciale pour donner à Kardashian un meilleur accès à sa maison dans la communauté fermée de Hidden Hills.

Key est le même voisin qui avait déjà déposé une ordonnance d’interdiction contre l’Association pour empêcher Kardashian d’installer un coffre-fort souterrain sur sa propriété. Le bâtiment présumé allait avoir un espace supplémentaire pour un parking souterrain, un centre de bien-être souterrain attenant et un poste de garde indépendant. Les documents affirment que Keys craignait que la nouvelle entreprise ambitieuse de Kardashian ne touche les deux conduites de gaz à haute pression qui traversent la communauté. Keys affirme que la construction pourrait exposer « les membres de la communauté de Hidden Hills à un risque de blessures corporelles catastrophiques et de dommages irréparables aux biens personnels ». Kardashian a nié que cela ait jamais été le plan. Les documents parlent également de l’inquiétude de Keys que la construction altère l’esthétique de la communauté privée de Hidden Hills.

Kardashian a acheté la maison en 2014 avec West pour 20 millions de dollars. Après avoir effectué une série de rénovations, qui ont valu à la maison une place dans Architectural Digest, la maison de 15 000 pieds carrés aurait maintenant une valeur de 65 millions de dollars. Kanye était le concepteur principal de leur maison, décorant toute la maison de Kim et de leurs quatre enfants – un fait dont Kim raffolait. « Je ne connaissais vraiment rien aux meubles avant de rencontrer Kanye », a déclaré Kardashian à Architectural Digest dans leur diffusion de février 2020, « mais être avec lui a été une éducation extraordinaire. Je suis très fier maintenant de savoir ce que nous avons et pourquoi c’est important. »

« La seule chose que Kanye et moi avions en commun était notre préférence pour une palette neutre. J’aime la simplicité du design. Tout dans le monde extérieur est si chaotique. J’aime entrer dans un endroit et ressentir immédiatement le calme », ​​Kim « Kanye proposait les idées les plus farfelues, et je dirais: » Ce n’est pas normal. Nous avons besoin de tiroirs ! » J’étais la voix de la fonctionnalité. »