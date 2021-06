Le voiturier virtuel (à voir absolument ! à regarder) .

2021 Hyundai Sonata Limited (Crédit photo : JeffCars.com)

Surligner: C’est le premier véhicule non premium offrant un système d’aide au stationnement intelligent à distance.

PDSF du véhicule d’essai : 35 000 $ (Modèle SE de base: 24 955 $)

Nombre de places: 5

Caractéristiques de sécurité standard : coussins gonflables; ABDOS; un système de surveillance de la pression des pneus ; feux de route automatiques; une caméra de recul ; une assistance anticollision avant avec protection des cyclistes et des piétons ; un système d’assistance au maintien de la voie ; un système de contrôle de stabilité; et un système de contrôle de traction

Équipement standard (SE) : roues de 16 pouces; phares à DEL ; rétroviseurs rabattables à commande électrique; verre de contrôle solaire; sièges en tissu; sièges avant à commande manuelle; banquette arrière divisée 60/40 ; un accoudoir central arrière avec porte-gobelets ; et un volant inclinable/télescopique à commande manuelle

Équipement standard (Limité): roues de 18 pouces; un moteur turbo à essence de 1,6 litre; 180 chevaux ; leviers de vitesses; pagayer un système d’assistance d’évitement de collision de la circulation arrière; une assistance anticollision de stationnement à l’arrière ; une caméra à 360 degrés ; une aide au stationnement intelligente à distance et un moniteur de vision aveugle ; sièges en cuir; sièges avant à réglage électrique avec mémoire intégrée pour le siège du conducteur; sièges avant chauffants et ventilés; un frein de stationnement électronique avec fonction de maintien automatique ; un toit ouvrant panoramique ; rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants; un système de régulateur de vitesse activé par radar ; un coffre intelligent mains libres ; une clé numérique ; un système audio Bose à 12 haut-parleurs avec SiriusXM; un écran d’infodivertissement de 10 pouces ; et un système de navigation

Options : tapis de sol en moquette

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Sœur PDG : la seule femme noire cofondatrice d’un fournisseur automobile de premier rang s’entretient avec les « tendances automobiles » de SiriusXM

Pour une vidéo supplémentaire, des photos et pour continuer à lire la critique, cliquez ici.

À propos de JeffCars.com et des tendances automobiles avec JeffCars.com :

Jeff Fortson est l’hôte et le producteur exécutif de Auto Trends avec JeffCars.com, le seul programme automobile multiculturel diffusé aux États-Unis et au Canada. L’émission hebdomadaire de 30 minutes, qui en est à sa cinquième saison, est diffusée sur SiriusXM 141 et sur un certain nombre de radios FM. Le programme consiste en des conversations individuelles approfondies avec de nombreux pionniers et influenceurs de l’industrie d’aujourd’hui.

Pour les spectacles à venir, les critiques de voitures, les conseils d’achat de voitures, les mises à jour de rappels et les critiques de voitures, visitez son guide pédagogique automobile JeffCars.com. Suivez-le sur twitter @ JeffCars.