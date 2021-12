Le vol Blue Origin de Michael Strahan vers l’espace retardé en raison des conditions météorologiques

Michael Strahan devait effectuer un vol Blue Origin dans l’espace, mais il a été retardé en raison des conditions météorologiques. ESPN rapporte que le vol devait avoir lieu jeudi mais, avant l’heure du lancement, la société de voyages spatiaux dirigée par Jeff Bezos a annoncé qu’il avait été reporté à samedi. En plus de Strahan, Laura Shepard Churchley – la fille aînée du premier astronaute américain, Alan Shepard – sera également à bord, ainsi que quatre clients payants.

Ce vol Blue Origin sera le troisième lancement spatial habité de la compagnie. Le premier emmena Bezos lui-même dans l’espace, et le second n’avait nul autre que le légendaire capitaine Kirk, William Shatner, comme passager. À la veille du grand vol, Blue Origin a publié une vidéo de Shatner abordant le grand événement et, dans le clip, il a expliqué à quel point ce moment est monumental. « Nous n’en sommes qu’au début, mais à quel point ce début est miraculeux. Comme c’est extraordinaire de faire partie de ce début », a-t-il ajouté, « On dirait qu’il y a beaucoup de curiosité à propos de ce personnage fictif, le capitaine Kirk, dans l’espace. Alors allons-y et profitons de la balade. «

Je vais dans l’espace ! Heureux de voler sur la fusée #NewShepard de @blueorigin le 9 décembre. ?? @GMA @SMAC pic.twitter.com/IdclCqbNdD – Michael Strahan (@michaelstrahan) 23 novembre 2021

Shatner a également rencontré Gayle King sur CBS Mornings avant le lancement, disant à l’animateur : « Je veux voir l’espace, je veux voir la Terre, je veux voir ce que nous devons faire pour sauver la Terre. » Il a poursuivi: « Je veux avoir une perspective qui ne m’a pas été montrée auparavant. C’est ce qui m’intéresse de voir. » En plus de Shatner, le microbiologiste Glen de Vries et Chris Boshuizen – fondateur de la société d’observation de la Terre Planet Labs – sont également sur le vol de 10 minutes.

« Je suis très excité », a poursuivi Shatner en parlant à King. « J’ai attendu toute ma vie pour faire ça. Je pense que c’est assez incroyable que 2021 soit l’année où la race humaine commence enfin à aller dans l’espace à grande échelle. » Il a ajouté: « Je pense que nous allons revenir à cette date dans 50 ans et aller, wow, c’était vraiment une période spéciale dans l’histoire, tout comme les frères Wright, quand les gens ont commencé à piloter des avions de passagers. C’est vraiment excitant d’être partie de l’histoire et j’ai hâte de voler. »

De Vries, qui est pilote privé à ses heures perdues, a également partagé ses réflexions en déclarant: « Je suis en fait impatient de voir la Terre sous un angle différent de celui que je n’avais jamais eu auparavant. » de Vries a ajouté: « J’ai hâte de regarder par cette fenêtre et de ressentir différemment l’humanité et notre planète que je n’en ai jamais eu l’occasion auparavant. »