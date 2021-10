Le vol controversé de United vers Leicester

16/10/2021 à 21:53 CEST

De nombreuses controverses ont suscité la décision du Manchester United de jouer la huitième journée de Premier League. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a déménagé à Leicester, à quelque 100 milles de là, en un vol qui a duré un peu plus de dix minutes, une situation qui a suscité de vives critiques de la part de la presse et des fans en raison de la situation environnementale que nous vivons.

L’équipe et le personnel ont dû voyager en bus à partir de vendredi, mais ils ont changé leurs plans en raison d’une perturbation sur la route M6. Au lieu de cela, ils se sont dirigés vers l’aéroport de Manchester, où ils sont montés à bord d’un avion pour les East Midlands, un voyage de seulement 100 miles de long.

Cette modification a fini par générer une réaction très dure en raison de l’impact des vols sur le réchauffement climatique. Mais les réalisateurs des «diables rouges» ont eu des scrupules face aux critiques, affirmant que sa décision « était fondée sur des circonstances opérationnelles ».

De plus, le transfert à Leicester n’aurait pas pu être plus amer : ceux de Solskjaer sont tombés 4-2 contre les ‘Foxes’ et sont tombés de la lutte pour le leadership du Premier ministre. Cristiano Ronaldo n’a pas pu marquer ni aider son équipe, qui est désormais cinquième du classement.