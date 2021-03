le vol d’art numérique est là

Ce n’est pas seulement le vol d’art qui se produit dans la vraie vie, car le premier vol d’art numérique de toute l’histoire a lieu. Ces vols se produisent en temps réel et la technologie cryptographique connue sous le nom de NFT est affectée..

Grâce au système d’identification des œuvres d’art, il est désormais possible de vendre des vidéos, des illustrations numériques, des tweets, des mèmes ou des chansons en ligne à des prix élevés.

La plateforme d’achat et de vente de NFT appelée ‘Nifty Gateway’ a subi les premiers vols d’œuvres d’art numériques. Certains utilisateurs ont signalé ces derniers jours que leurs comptes avaient été piratés, depuis les achats de NFT par carte de crédit ont été effectués sans préavis et ont perdu des fichiers numériques d’une valeur de plusieurs milliers de dollars.

Nifty Gateway permet l’achat et la vente pratiques de NFT via des cartes bancaires au lieu de crypto-monnaies. Les pirates avaient pour but de gagner de l’argent grâce à la vente de ces fichiers numériques et à l’achat massif pour les revendre plus tard, par conséquent, l’argent devait être transféré sur un compte bancaire externe.

La plateforme d’achat et de vente affirme que Ce problème est dû au fait que les utilisateurs piratés n’ont pas activé la validation en deux étapes sur leurs comptes, permettant aux pirates d’accéder aux e-mails des utilisateurs pour accéder au compte Nifty Gateway.

Un utilisateur de Twitter a signalé qu’il avait perdu un total de 20000 $ En ce qui concerne la valeur des NFT, en outre, les objets artistiques qui avaient été volés ont été publiés.

