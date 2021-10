le vol de contenu vous fait perdre plus de 30 000 millions d’euros

26/10/2021

Le à 19:07 CEST

R. Garcia

L’Espagne a connu ces derniers mois un phénomène similaire à celui qui se produit déjà depuis des années dans d’autres pays de l’Union européenne et d’Amérique. La prolifération des plateformes de musique, de séries et de films et l’extension des murs payants dans les journaux numériques ont transformé le piratage. Le problème du vol de contenu a diminué en 2020 dans le secteur de la musique, du cinéma et des jeux vidéo alors qu’il s’est accru dans le secteur des journaux et magazines. La pandémie a également exacerbé les besoins d’information de la population, qui recherche des informations fiables dans les médias pour prendre des décisions. Au total, les accès illégaux ont causé l’an dernier des pertes de plus de 30 000 millions d’euros au secteur de la culture et de l’information selon les données qui viennent d’être rendues publiques dans l’Observatoire du piratage et des habitudes de consommation de contenus numériques 2020. Une étude réalisée par un cabinet de conseil indépendant (GFK) promu par la Coalition of Content Creators and Industries, qui comprend des entreprises telles que Mediapro, la General Society of Authors ou LaLiga.

Le piratage de contenu n’affecte pas seulement les entreprises dont le contenu est volé. C’est un phénomène dont souffrent également les caisses publiques en ne percevant pas d’impôts. Le fonds commun a perdu environ 682 millions d’euros l’an dernier entre TVA, impôt sur le revenu et cotisations sociales. Une énorme somme d’argent fraudée par des entreprises privées situées en dehors de la loi. L’Observatoire du piratage dénonce que derrière 9 portails Internet sur 10 dans lesquels des contenus protégés par le droit d’auteur sont proposés gratuitement se trouvent des entreprises pirates qui génèrent des bénéfices importants grâce à ce contenu et qui, en plus, vendent également à de nombreuses reprises les données personnelles des utilisateurs. du réseau qui y accèdent.

Chargement …

Selon l’Observatoire, l’industrie du livre est la plus touchée par le piratage. 33% des internautes effectuent des accès illégaux. Les journaux (avec 25 pour cent d’accès illégaux) sont juste derrière dans les statistiques et sont au même niveau que la musique, qui parvient à progresser après des années où cette comédie musicale était le secteur le plus puni de tous par la prolifération de pages comme Napster dans laquelle Les internautes ont téléchargé des disques entiers causant de gros dommages aux auteurs. L’année dernière, 334 millions de contenus de journaux ont été téléchargés illégalement dans toute l’Espagne. La valeur de ces téléchargements s’élève à 501 millions d’euros.

L’étude maintenant publiée souligne également la nécessité pour les éditeurs en particulier et les créateurs de contenu en général de contrôler les grandes plateformes comme Facebook pour lutter contre le piratage. Plus de la moitié de ceux qui ont accédé à des contenus illégaux ou l’ont fait via les réseaux sociaux. L’autre moitié l’a fait grâce à Google. Un moteur de recherche dans lequel 4 sur 10 cherchaient un tutoriel pour accéder à des contenus illégaux. Les entreprises d’American Valley commencent à se rendre compte que l’information n’est pas gratuite quand elle est bonne. S’il est véridique, rigoureux et avec une honnêteté professionnelle, il est soutenu par des entreprises qui ont besoin d’un capital qui ne peut être payé qu’avec le soutien des lecteurs. En ce sens, les éditeurs avertissent depuis des mois que partager des contenus protégés par le droit d’auteur (même entre amis et via des réseaux « privés » comme WhatsApp) est un délit. Elle est contraire à la loi sur la Propriété Intellectuelle, qui reconnaît à l’auteur et au support pour lequel il travaille les droits de reproduction, de diffusion et de communication de l’œuvre.

L’impact du piratage numérique sur l’emploi est peut-être la partie la plus préoccupante de toute l’étude de l’observatoire. La société d’audit souligne que sans piratage, plus de 20 000 emplois directs pourraient être créés. Si l’on ajoute les indirects, le chiffre dépasserait 130 000 utilisateurs.